Bimba di un anno muore investita da una moto in corsa: il pirata della strada fugge poi si costituisce

Cronaca Italia

Una bambina di appena un anno è morta dopo essere stata travolta da uno scooter in corsa per le strade di Cagliari. La madre è rimasta ferita. Il responsabile si sarebbe dato alla fuga.

È una vera e propria tragedia quella avvenuta in queste ore fra le vie di Cagliari. Una madre e la sua bambina stavano camminando per la città, quando sono state travolte da un motoveicolo. Per la piccola l’impatto sarebbe stato fatale. Nonostante i soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvarla. La Polizia si è messa immediatamente sulle tracce del responsabile, per dare un volto e un nome al pirata della strada. La sua fuga però non sarebbe durata molto.

Bimba muore dopo essere stata investita da una moto: il pirata della strada fugge dopo l’incidente

Oggi pomeriggio, a Cagliari, una donna stava attraversando la strada con la figlioletta di appena un anno, quando entrambe sono state travolte da uno scooter.

La bambina, riferisce Il Messaggero, si sarebbe trovata nel passeggino e lei e la madre si sarebbero trovate sulle strisce pedonali di via Cadello, al momento dell’impatto. La moto ha investito entrambe, per poi allontanarsi a tutta velocità. Il motociclista dunque non si sarebbe fermato per prestare soccorso, scappando.

Per la bambina, l’impatto sarebbe stato fatale. Al loro arrivo, le due ambulanze del 118 non avrebbero infatti potuto fare nulla per lei. La madre è rimasta ferita e attualmente è ancora sotto choc per quanto accaduto.

Investe e uccide una bambina poi fugge: motociclista pirata si costituisce

La polizia municipale di Cagliari sta indagando sull’incidente.

Sul posto sono infatti giunti gli agenti, occupati nelle operazioni utili a comprendere meglio la dinamica dell’incidente. Inizialmente non sarebbero state note informazioni in merito al responsabile della morte della bambina di un anno. Il motociclista, riferisce Ansa, risultava fino a pochi minuti fa ricercato.

Come riportato da L’UnioneSarda.it però, la “caccia all’uomo” sarebbe durata poco.

Il responsabile dello scontro che ha coinvolto la piccola vittima si sarebbe infatti costituito agli agenti della Polizia Stradale. Si tratterebbe di un uomo di 35 anni cagliaritano.