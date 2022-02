Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore? La vita da musicista e il primo incontro con la cantante

Programmi TV

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022, in partenza stasera, ci sarà anche Donatella Rettore. La cantante non si esibirà nella serata inaugurale della kermesse canora, ma sarà sul palco nella seconda puntata. Con lei anche Aka7even, che è guarito dal Covid-19 e pronto a esibirsi sul famoso palco.

Donatella Rettore presenta in gara il brano Chimica insieme a Ditonellapiaga. La cantante dalla lunga è importante carriera, vive anche un lungo rapporto matrimoniale.

Donatella Rettore e il marito Claudio Rego, stanno insieme da ben 40 anni.

Claudio Rego marito di Donatella Rettore: chi è?

Claudio Rego e Donatella Rettore sono innamorati da 40 anni, anche se il matrimonio è arrivato solamente nel 2005.

Il marito della cantante è un musicista di successo, autore di testi importanti, tra cui anche Kobra e Splendido Splendente.

Si tratta di un’unione, quindi, non solo amorosa ma anche professionale. Il marito Donatella Rettore, però, è molto meno abituato di lei alle telecamere. L’ha confessato la stessa cantante a Domenica In: “Claudio non è assolutamente abituato alle luci della ribalta“.

Claudio Rego e Donatella Rettore: il lungo amore

Tra Claudio Rego e Donatella Rettore non è stato un colpo di fulmine: “Il nostro primo incontro è stato traumatico, ci siamo odiati.

Io ero un musicista e suonavo in sala di registrazione e lei doveva preparare dei brani… Non ci siamo piaciuti“. La scintilla è nata in seguito e, durante il periodo militare del musicista, i due non si sono mai allontanati: “Ci scrivevamo lettere infuocate“.

Durante questi lunghi quarant’anni insieme, Donatella Rettore ha avuto, però, altre due storie alternative: “Delle storie alternative… Certe storie, invece, servono per farti fare la scelta giusta poi alla fine… Ho auto due storie molto importanti“.

Claudio Rego, però, ha ammesso di aver dimenticato questo periodo: “Un rapporto importante… Episodi, che possono essere assolutamente cancellati… Ho fatto di tutto per dimenticare“.

La longeva coppia, però, ha dovuto subire la tragedia dell’aborto, come riportato da Fanpage: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più“.