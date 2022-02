Aka7even, da Amici al Festival di Sanremo: significato del nome d’arte e come si chiama davvero il cantante

Programmi TV

Aka7even ha scelto uno pseudonimo per la sua carriera musicale. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo 2022, ha spiegato le motivazioni di questa scelta particolare.

La tanto attesa settimana del Festival di Sanremo è arrivata. Stasera prenderà avvio l’amatissima kermesse canora italiana, con al comando, per la terza volta, Amadeus. Non è ancora nota la scaletta della serata musicale, ma sono stati già diramati i nomi degli artisti, che i telespettatori del Festival di Sanremo 2022 potranno ascoltare nella prima serata.

A condurre insieme ad Amadeus ci sarà Ornella Muti e anche l’amico di sempre Rosario Fiorello. Tra gli ospiti della serata, è stato annunciato anche un’importante presenza dal mondo dello sport. Matteo Berrettini, talentuoso tennista, che ha fatto sognare gli italiani quest’estate, calcherà il palco dell’Ariston nella serata d’apertura.

Tra i big in gara, anche Aka7even, direttamente dall’ultima edizione di Amici. Il rapper ha scelto per la sua carriera musicale questo nome particolare perché gli ricorda un episodio importante del passato.

Aka7even a Sanremo 2022: il vero nome del cantante

Aka7even è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano: “Perfetta così“. Si tratta dell’ennesima soddisfazione per il cantante napoletano, che lo scorso anno è stato tra i finalisti di Amici 2020.

Aka7even, in realtà, si chiama Luca Marzano e, nella famosa scuola di Canale 5, ha raccontato il significato del suo pseudonimo: “Aka7even vuol dire conosciuto come 7.

Sette rappresenta il numero della mia vita, visto che a sette anni sono stato in coma, le sette vite dei gatti e sette sono stati i giorni in cui sono stato in coma. Quindi ho fatto il collegamento tra queste tre cose e ho deciso di chiamarmi così.”

Il rapper ha scelto, quindi, un nome che lo lega a un fatto molto doloroso del passato, che ha raccontato anche a Verissimo: “Ho avuto una encefalite che mi ha portato crisi epilettiche… Sono stato una settimana in ospedale, è stato un calvario per la mia famiglia“.

Aka7even: la positività al Covid-19 prima di Sanremo2022

Aka7even si esibirà sul palco del Festival di Sanremo nella seconda serata di gara.

Una partecipazione che poteva essere messa in pericolo dalla positività al Covid-19, riscontrata al cantante il 17 gennaio. Il cantante ha annunciato la notizia sul suo account Twitter: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia“.

Fortunatamente Aka7even si è ripreso ed è pronto a debuttare sul palco dell’Ariston: “Ancora non ci credo che fra pochissimo canterò queste parole sul palco dell’Ariston.

È un brano che mi riflette molto: è diretto, sincero e spera di arrivare al cuore di chi lo ascolta. Manca davvero poco“.