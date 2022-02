Coronavirus, l’immunità innata potrebbe essere il segreto per non ammalarsi: cosa ha rivelato lo studio

Cronaca

Nella lotta contro il Coronavirus gli studi sembrano aver individuato un possibile nuovo alleato. Si tratta dell’immunità innata, in grado di proteggere l’organismo dal Covid e anche dalla variante Omicron, in cui si nasconde una proteina dal ruolo molto importante. Ecco che cosa hanno rilevato i ricercatori coinvolti nello studio.

Covid, l’immunità innata può difendere anche dalla variante Omicron: lo studio

Lo studio è stato pubblicato su Nature Immunology e ha visto coinvolti l’Humanitas University, l’ospedale San Raffaele di Milano, la Fondazione Toscana Life Sciences e la Queen Mary University di Londra.

Ha analizzato le molecole che si trovano nel sangue e nei liquidi biologici e che operano come degli antenati degli anticorpi. Tutto è iniziato a marzo 2020 quando i ricercatori dell’Humanitas hanno studiato l’interazione tra Covid e immunità innata, in particolare tra il virus e alcuni particolari geni, appartenenti a una famiglia di antenati degli anticorpi. L’immunità innata è la prima difesa dell’organismo e può affrontare circa il 90% dei problemi derivanti dal contatto virus e batteri. Da questa ricerca era emerso come una molecola dell’immunità innata fosse capace di legarsi alla proteina Spike del Coronavirus, bloccandolo.

Tale proteina è chiamata Mbl, cioè Mannose Binding Lectin, e avrebbe mostrato la capacità di riconoscere e bloccare non solo la variante Delta del Sars-CoV-2 ma anche la Omicron.

Cosa è emerso dallo studio dell’immunità innata e come potrà essere impiegata in futuro

L’immunità innata, cui appartiene la proteina Mbl, è seguita dall’immunità adattiva, di cui si occupano gli anticorpi e cellule T e che viene potenziata per esempio dai vaccini, essendo una linea di difesa più specifica.

Dopo questa scoperta, lo studio è passato ad analizzare geneticamente i dati dei pazienti dell’ospedale e li ha incrociati con quelli contenuti nelle banche dati di tutto il mondo.

Ne è emerso come variazioni genetiche di Mbl sembrassero associate alla gravità dell’infezione da Covid. Ora, l’obiettivo dei ricercatori è capire se questa molecola può assumere un ruolo da candidato agente preventivo/terapeutico in potenziali farmaci contro il Coronavirus, grazie alla sua funzione simile a quella di un anticorpo.