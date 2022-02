È morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo e Venezia aveva 80 anni: lutto nel mondo del calcio

Cronaca Italia

Lutto nel mondo del calcio: è morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia che avrebbe compiuto 81 anni il prossimo giugno. Imprenditore ed ex dirigente sportivo, pochi mesi fa era stato colpito dalla tragedia della morte del figlio Armando, trovato senza vita all’età di 23 anni in una stanza d’albergo a Londra.

È morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni

L’ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini, secondo quanto emerso si trovava ricoverato da qualche giorno e, riferisce Repubblica, sarebbe morto nella notte presso una clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dell’ex dirigente sportivo e storico ex presidente del club rosanero e del Venezia. Il prossimo 9 giugno avrebbe spento 81 candeline.

Nel dicembre scorso, riporta lo stesso quotidiano, Zamparini sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale di Udine e sarebbe stato sottoposto a un intervento per peritonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero progressivamente aggravate fino al tragico epilogo delle ultime ore.

Morte di Maurizio Zamparini: pochi mesi fa la tragedia del figlio Armando

Maurizio Zamparini era nato a Sevegliano del Friuli e a giugno avrebbe compiuto 81 anni.

Nella sua carriera in dirigenza sportiva, dopo essere stato presidente del Venezia, squadra portata in Serie A, aveva avviato il suo percorso nel Palermo traducendo la sua parabola nel ritratto del dirigente più vincente della storia in rosanero.

Nell’era Zamparini, il Palermo avrebbe infatti conquistato la promozione nella massima serie dopo 30 anni di assenza, incassando la qualificazione alla Coppa Uefa e all’Europa League. Nei mesi scorsi, Maurizio Zamparini è stato colpito dal dramma per la morte del figlio, Armando, trovato senza vita a Londra. Il giovane, 23 anni, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe deceduto per una ischemia, il corpo trovato in una stanza di hotel a Londra, dove il figlio di Zamparini si sarebbe trovato per motivi di studio.