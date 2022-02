Gianni Morandi e l’incidente che gli è costato il ricovero e una grave ustione alla mano destra

Gossip

Gianni Morandi ha avuto un incidente domestico a seguito del quale ha riportato alcune ustioni. Il cantante è scivolato mentre stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa bolognese. Gianni Morandi ha riportato bruciature alle ginocchia, alla schiena, all’orecchio e soprattutto alle mani.

L’incidente di Gianni Morandi

L’11 marzo scorso il cantante è caduto in un braciere di 1x1m dove stava gettando rami secchi perché bruciassero. Una volta caduto, Morandi avrebbe afferrato a mani nude (si era tolto i guanti di protezione poco prima) un ramo che stava ancora bruciando un po’ e, appoggiandosi a questo, sarebbe riuscito ad uscire.

Piangendo dal dolore, avrebbe poi raggiunto la casa mettendoci molto più tempo del solito, sebbene questa fosse solo a pochi passi di distanza. La moglie Anna avrebbe poi chiamato l’ambulanza, non appena Morandi fosse rientrato.

Dopo essere stato ricoverato all’ospedale, il cantante è stato trasferito in un centro di Cesana specializzato nel trattamento delle ustioni.

Ancora oggi, il cantante porta un tutore alla mano destra e fa fisioterapia. Proprio per la necessità del cantante di portare il tutore, la Direzione artistica del Festival di Sanremo non ha ritenuto necessario escludere la canzone di Morandi in gara, dopo che questi aveva per errore diffuso un frammento del brano inedito.

La Direzione ha ritenuto questo fatto un “puro inconveniente tecnico”.

Gianni Morandi: il recupero dopo l’incidente

Gianni Morandi, in seguito all’incidente, ha trascorso un mese presso il Centro Gradi Ustionati di Cesana.

Da lì, ha continuato ad aggiornare i fan con qualche post sul suo account Instagram. Il cantante è, infatti, normalmente molto attivo sui social, dove pubblica foto della sua vita quotidiana, molto spesso scattate dalla moglie Anna, come indica un ormai celebre hashtag #fotodianna.

Dal centro specializzato, Morandi ha pubblicato degli scatti che lo ritraevano con entrambe le mani fasciate e solo qualche dito della mano sinistra libero dalle garze.

Sempre sul suo profilo Instagram, si possono poi vedere foto del cantante impegnato in alcune sedute di fisioterapia che durano, appunto, fino ad oggi.