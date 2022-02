Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022: Miele, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

L’artista che ha conquistato gli italiani dopo la sua partecipazione alla prima storica edizione di X Factor, torna a 5 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Reduce da estati ricche di successo con i tormentoni più ballati ed ascoltati degli ultimi anni come Amore e capoeira e Jambo, Giusy Ferreri partecipa per la quarta volta alla gara con il brano dal titolo Miele. Leggi il testo completo del nuovo brano e scopri con quale pezzo si esibirà durante la serata dedicata alle cover.

Miele: il testo completo della canzone di Giusy Ferreri

La cantante palermitana ritorna sul palco dell’Ariston con un brano che racconta la fine di un amore.

Della scrittura di Miele si è occupato Davide Petrella, uno degli autori più in voga degli ultimi tempi ed apprezzato cantante con lo pseudonimo di Tropico, mentre per la produzione e la musica si è rinnovato il trio di successo con Takagi & Ketra. Leggi il testo completo di Miele, presentato in anteprima a Tv Sorrisi e Canzoni:

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Giusy Ferreri alla quarta serata del Festival

La scelta di Giusy Ferreri per la serata delle cover sarà l’intenso brano Io vivrò senza te dell’eterno Lucio Battisti che eseguirà sul palco dell’Ariston in compagnia di Andy dei Bluvertigo.