Ida Platano ancora in lacrime per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Commento puntata dell’1 febbraio

Uomini e Donne

Ida Platano ha aperto la puntata dell’1 febbraio di Uomini e Donne. La Dama ha chiuso la sua conoscenza con il Cavaliere Andrea ed è scoppiata a piangere per Riccardo Guarnieri. La storia tra i due è chiusa da due anni, ma, evidentemente, la Dama non l’ha mai del tutto scordato.

Anche Matteo Ranieri ha raccontato la sua conoscenza con Federica Aversano e il loro primo bacio.

Ida Platano e il ricordo di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Ma seriamente? Ida Platano dopo due anni ancora piange a Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri? Sembra fantascienza eppure è così. Dopo aver detto le peggiori cose del malcapitato Cavaliere e averlo criticato in ogni puntata di tutte quelle andate in onda, durante la loro conoscenza, Ida Platano nella puntata dell’1 febbraio del dating show l’ha richiamato in causa: “Quello che ho sentito con Riccardo non lo sento e mi fa paura”.

Ida Platano ha affermato di pensare ancora al Cavaliere e di non aver più provato un coinvolgimento serio: “Chissà dov’è… L’amore è tutta un’altra cosa… Non ho provato alcuna sensazione”. Il povero Riccardo Guarnieri avrà prenotato il primo aereo per l’estero, nel sentire queste parole, e sarà scappato via.

Tina Cipollari, naturalmente, ha criticato pesantemente questa confessione della Dama: “Devo chiedere scusa a Diego… Ancora vieni qua a piangere per Riccardo?… La lingua batte dove il dente duole… Non è uscita fuori da quella storia… Non sei pronta, devi prima dimenticare”.

Non è mancata la stoccata a Gemma Galgani, che provava a consolare l’amica: “Tu se la donna più sfortunata del globo”.

Matteo Ranieri e Federica Aversano: fateci sognare!

Non vorrei sbilanciarmi troppo presto ma sembra proprio che il bel Matteo Ranieri potrà regalarci un trono degno di questo nome.

La sua conoscenza con Federica Aversano riesce già a darmi la motivazione per subirmi la banda del trono over, con le lacrime di Gemma Galgani e Ida Platano, solo per seguire, dopo, gli sviluppi della loro storia.

Oggi, finalmente il bacio tra i due e il tronista che si è sbilanciato affermando: “Cinque esterne a provarci come un dannato”. Matteo Ranieri ci fai sognare. Peccato che, come sottolineato dalla critica ma sveglia Federica Aversano, il tronista sia un po’ troppo incline a farsi trascinare da emozioni facili e dalle lacrime della rivale Denise Giulia Mingiano: “Io vedo più competizione che interesse”.

Insomma, i giochi sono ancora aperti e noi restiamo incollati a seguire gli sviluppi di questa conoscenza, che promette bene.