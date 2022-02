La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo 2022: Ciao Ciao, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

La Rappresentante di Lista partecipa al secondo Festival di Sanremo consecutivo. Il loro brano è Ciao Ciao che promette di far ballare e coinvolgere il pubblico. Scopri il testo completo della canzone in gara e con chi si esibiscono durante la serata delle cover.

La Rappresentante di Lista torna al Festival di Sanremo dopo l’ottima partecipazione dello scorso anno quando sorprese il pubblico della kermesse con la coinvolgente Amare. Il gruppo musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo e composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina questa volta si esibisce sulle note di Ciao Ciao che con le stesse sonorità cercherà di bissare il successo della passata edizione. Leggi il testo della canzone e scopri con quale pezzo La Rappresentante di Lista si presenterà nella serata delle cover.

Ciao Ciao: il testo completo della canzone de La Rappresentante di Lista

Secondo Festival di Sanremo consecutivo per il gruppo creato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Questa volta tornano a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo con il brano dal titolo Ciao Ciao del quale gli stessi artisti si sono occupati della stesura del testo e della composizione della musica. Leggi il testo della canzone che è stato pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.



Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.



Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.



Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao

La Rappresentante di Lista e la quarta serata del Festival

Il gruppo nella serata delle cover sceglie di uscire dagli schemi della competizione e compie una scelta innovativa ed accattivante sia per il brano che per gli artisti coinvolti. La Rappresentante di Lista gareggia con Be My Baby dei The Ronettes in compagnia di un trio che promette fuoco e fiamme e composto dal dj, cantante e producer Cosmo e dalle cantanti Margherita Vicario e Ginevra.