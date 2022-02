La Rappresentante di Lista: chi sono, la scelta del nome e la seconda volta al Festival di Sanremo

Gossip

La Rappresentante di Lista, detta anche LRDL, è un gruppo musicale che ha preso forma nel 2011 a Palermo, grazie all’iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il duo ha esordito al Festival di Sanremo nell’edizione andata in onda nel 2021 raccogliendo un grande successo.

La Rappresentante di Lista: chi sono

La RapprEsentante di Lista (LRDL), è formata dal duo Veronica Lucchesi (33 anni) originaria di Viareggio e Dario Mangiaracina (36 anni) originario di Palermo. I due hanno mostrato un certo feeling sul palco dell’Ariston al Festival del 2021, che ha scatenato un gossip intorno a loro, infatti sarebbero circolate indiscrezioni secondo cui Veronica e Dario formerebbero una coppia, non solo sul palco, ma anche nella vita privata.

I due non hanno mai né confermato né smentito tali rumors.

Il ritorno a Sanremo per la Rappresentante di Lista

Sanremo 2021, un’edizione particolare, con l’Italia in zona rossa e poche persone del pubblico a partecipare a questo evento annuale, La Rappresentante di Lista si esibisce con il brano Amare riuscendo a classificarsi in undicesima posizione. Il brano ha ottenuto un ottimo successo sulle piattaforme digitali, grazie ai milioni di ascolti. Nella serata dedicata alle cover, La Rappresentante di Lista, si esibisce con Splendido splendente di Donatella Rettore in duetto con la stessa Donatella.

La performance molto apprezzata dal pubblico, ha permesso al duo di classificarsi tra i primi 10 della serata cover e duetti.

Un anno dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico ricevuto con il brano Amare, La Rappresentante di Lista formata dal duo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022, dove si esibiranno con il brano Ciao ciao.

Il festival inizierà il 1° febbraio e terminerà il 5 febbraio.

La Rappresentante di Lista: perché si chiama così

La Rappresentante di Lista è un nome particolare per un gruppo musicale, ma ha una storia ben precisa. Il nome nasce nel 2011, ai tempi del referendum sul nucleare. Veronica che non aveva ancora la residenza siciliana, per avere la possibilità di votare decise di iscriversi come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici.