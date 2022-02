Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022: Lettera di là dal mare, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Quella dell’artista napoletano è una delle esibizioni più attese del Festival di Sanremo 2022. Massimo Ranieri torna sul palco torna sul palco dell’Ariston per prendere parte alla gara dopo ben 25 anni dalla sua ultima partecipazione e dopo due anni dalla sua ultima apparizione come super ospite nella prima gara diretta da Amadeus. A far segnare il suo ritorno è un toccante brano che racconta una lunga e difficoltosa traversata in mare in cerca in cerca di speranza. Leggi il titolo di Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri e scopri cosa canterà nella serata delle cover.

Lettera di là dal mare: il testo completo della canzone di Massimo Ranieri

L’artista più atteso dell’intero Festival di Sanremo 2022 è pronto ad emozionare tutti con la sua inconfondibile voce ed un testo che arriva dritto all’anima.

Lettera di là dal mare è un brano intenso che racconta un viaggio tanto difficile quanto infinito che però consegna la speranza di poter vedere l’avvicinarsi della terra ferma. Leggi il testo completo della canzone scritta per l’artista da Fabio Ilacqua, celebre coautore di Occidentali’s Karma, che è stato pubblicato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.



Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!



Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va

Massimo Ranieri e la quarta serata del Festival di Sanremo

Per l’attesissima serata delle cover Massimo Ranieri ha scelto di interpretare il brano Anna verrà del suo amico Pino Daniele e che interpreterà in duetto con Nek.

Ecco la lista completa dei duetti e delle cover di Sanremo 2022:

Achille Lauro con Loredana Bertè – Sei bellissima (Loredana Bertè)

– Sei bellissima (Loredana Bertè) Aka 7even con Arisa – Cambiare (Alex Baroni)

– Cambiare (Alex Baroni) Ana Mena con Rocco Hunt – Medley

– Medley Gianni Morandi con Mousse T – Medley

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

– Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva) Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

– Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti) Rkomi con i Calibro 35 – Medley di Vasco Rossi

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – A muso duro (Pierangelo Bertoli)

– A muso duro (Pierangelo Bertoli) Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

– What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance) Emma con Francesca Michielin – Baby One More Time (Britney Spears)

– Baby One More Time (Britney Spears) Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

– Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli) Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

– Il cielo in una stanza (Gino Paoli) Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te (Lucio Battisti)

– Io vivrò senza te (Lucio Battisti) Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè)

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

– Uomini soli (Pooh) Highsnob e Hu con Mr Rain – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

– Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) Irama con Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani)

– La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be My Baby (The Ronettes)

– Be My Baby (The Ronettes) Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

– (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin) Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

– La bambola (Patty Pravo) Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – Live and Let Die (Paul McCartney)

– Live and Let Die (Paul McCartney) Yuman con Rita Marcotulli – My Way (Frank Sinatra)

– My Way (Frank Sinatra) Tananai con Rose Chemical – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà)

Matteo Romano con Malika Ayane – Your Song (Elton John)