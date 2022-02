Poveri ma ricchissimi: trama, cast e trailer del film con Christian De Sica in onda su Canale 5

TV e Spettacolo

Enrico Brignano e Christian De Sica sono i protagonisti della pellicola in onda martedì 1 febbraio 2022 su Canale5. I due attori tornano nei panni dei componenti della famiglia Tucci per il secondo capitolo della storia in onda su Canale5.

Martedì 1 febbraio 2022 torna in onda in prima serata su Canale5 la divertente commedia dal titolo Poveri ma ricchissimi. Il film vanta tra i suoi protagonisti nomi conosciuti della commedia all’italiana degli ultimi anni come Christian De Sica ed Enrico Brignano che qui tornano ad interpretare i due cognati burini della piccola Torresecca tornati proprio a casa loro per sfuggire all’erario italiano. I Tucci non sono più milionari come nel primo film e decidono di cambiare il destino della loro minuscola Torresecca, facendola diventare un principato indipendente per sfruttare i vantaggi fiscali.

Scopri la trama completa del film in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30.

Poveri ma ricchissimi: le curiosità ed il cast della pellicola

Il film Poveri ma ricchissimi è una commedia uscita nelle sale italiane nel 2017 diretta da Fausto Brizzi. Sequel del primo apprezzato capitolo dal titolo di Poveri ma ricchi, a differenza di quest’ultimo non è un rifacimento ma bensì una nuova storia scritta su di nuovo soggetto dallo stesso regista e da Marco Martani.

Ad interpretare i protagonisti della storia nonché membri della sgangherata famigliola troviamo nuovamente Christian De Sica, figlio d’arte e massimo esponente del filone dei nostri cinepanettoni, il comico e attore Enrico Brignano, artista e presentatore amato dal pubblico italiano recentemente attivo su Rai2 con il suo ultimo show dal titolo Un’ora sola vi vorrei.

Al loro fianco a dare nuovamente vita agli altri personaggi della famiglia ritornano la brava imitatrice ed attrice Lucia Ocone, nota soprattutto per i suoi personaggi nelle trasmissioni del ciclo Mai dire, l’eterna Anna Mazzamauro, lei che è stata la signorina Silvani nel negli indimenticati film di Fantozzi, ed infine Lodovica Comello, giovane attrice, cantante e presentatrice amata per lo più tra i giovanissimi.

Poveri ma ricchissimi: la trama del film

La famiglia Tucci fa i conti con la fine del denaro vinto nella prima pellicola ed è impegnata a sfuggire in tutti i modi allo Stato Italiano che ne richiede le tasse, mai versate dalla particolare famiglia. Stanchi di queste continue richieste dell’erario cercano di trasforma la loro piccola Torresecca in un paradiso fiscale.

I Tucci sono quindi determinati a diventare un simbolo della lotta contro le oppressioni fiscali dello stato e scendono in politica diventando i gestori di questo nuovo stato indipendente.

Da qui si scateneranno una serie di situazioni ed equivoci con l’allegra famigliola che dovrà fare i conti con la dura realtà.

