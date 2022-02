Uomini e Donne anticipazioni 1 febbraio: il bacio del tronista Matteo Ranieri, una corteggiatrice abbandona

Uomini e Donne

Matteo Ranieri è stato protagonista delle ultime puntate di Uomini e Donne. L’ex scelta di Sophie Codegoni, infatti, sta appassionando il pubblico del dating show con le sue conoscenze amorose. Matteo Ranieri è diviso tra Federica Aversano, Denise Giulia Mingiano e Martina Viali.

Il tronista ha affrontato le prime incomprensioni con le sue corteggiatrici e anche uno scontro molto acceso con Armando Incarnato. Per questo diverbio, Matteo Ranieri è anche scoppiato a piangere.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 febbraio, verrà mandato in onda un nuovo bacio di Matteo Ranieri, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 1 febbraio: il bacio di Matteo Ranieri e Federica Aversano

Con Federica Aversano, Matteo Ranieri ha avuto delle incomprensioni. La corteggiatrice si è sentita messa in secondo piano, rispetto a Denise Giulia Mingiano e ha notato un cambiamento del tronista nei suoi confronti. Dopo le vacanze natalizie i due non si sono visti e la ragazza ci è rimasta molto male.

Matteo Ranieri, invece, non sente il trasporto della ragazza e non crede del tutto di interessarle. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 febbraio, Matteo Ranieri e Federica Aversano, faranno finalmente pace.

Nell’esterna, i due si scambieranno anche un bacio.

Uomini e Donne anticipazioni 1 febbraio: Martina Viali lascia il dating show

Matteo Ranieri ha baciato Federica Aversano e, secondo le anticipazioni, nella puntata dell’1 febbraio di Uomini e Donne, questo scambio affettuoso verrà mandato in onda.

La corteggiatrice Martina Viali, invece, la prima con cui il tronista si è scambiato un bacio, ha deciso di abbandonar il dating show. La ragazza ha svelato la sua decisione su Instagram, come riportato da Today: “Purtroppo, già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso.

Inoltre, nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente. Quindi, continuare in queste circostanze, sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi“.

Martina Viali ha comunque fatto i suoi auguri al tronista per il suo percorso: “Nonostante tutto auguro il meglio a Matteo e spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori… Nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento.

Se lo merita“.