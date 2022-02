Aka 7even al Festival di Sanremo 2022: Perfetta così, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Aka 7even, pseudonimo di Luca Marzano, è un artista reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi nel quale si è fatto notare soprattutto tra i più giovanissimi. Arriva sul palco del Teatro Ariston per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo dopo aver spopolato questa estate sulle piattaforme digitali grazie alla due hit Mi manchi e Loca. In gara partecipa con una canzone d’amore dal titolo di Perfetta così nella quale il giovane artista dichiara i suoi sentimenti alla donna che ama. Scopri il testo di Perfetta così di Aka 7even e cosa canterà nella serata delle cover.

Perfetta così: il testo completo della canzone di AKA 7even

Per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo il giovane Aka 7even sceglie la canzone dal titolo di Perfetta così.

Il testo del brano racconta l’amore per una donna ed è stato scritto dallo stesso cantante con la partecipazione di altri autori. Il testo completo della canzone pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

AKA 7even e la quarta serata del Festival

Per la serata delle cover Aka7even ha scelto di cantare il brano indimenticabile di Alex Baroni dal titolo Cambiare. A salire sul palco del Teatro Ariston insieme a lui ci sarà Arisa, sua maestra di canto nella scorsa edizione del talent di Amici di Maria De Filippi.