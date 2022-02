Blanco e la storia d’amore con Giulia Lisioli: tutto sulla fidanzata del concorrente di Sanremo 2022

Chi è

Al Festival di Sanremo Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è già una delle voci più apprezzate dopo l’esibizione di ieri sera in coppia con Mahmood. Con Brividi hanno raggiunto il primo posto nella classifica di serata, ma della vita di questo giovane ragazzo conosciamo ancora poco. A cominciare dalla relazione con una ragazza di nome Giulia, colei che ha conquistato il suo cuore e che fa il tifo per lui.

Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco: “Una ragazza delle mie parti“

Blanco è una delle voci più interessanti di questa edizione del Festival di Sanremo 2022. Da casa, a fare il tifo per lui, c’è anche la sua fidanzata: Giulia Lisioli.

La coppia, sebbene sia molto riservata e non sia quasi mai apparsa sulla scena pubblica, condivide sui propri profili Instagram scatti di coppia e romantici momenti insieme. Di lei conosciamo davvero poche informazioni, a cominciare dalla provenienza. Giulia è infatti della stessa zona di Blanco, ossia della provincia di Brescia: lui di Calvagese della Riviera e, anche lei, di un piccolo paese nel bresciano.

La coppia comparve per la prima volta in pubblico ai Seat Music Awards 2021 su Rai1, più felici ed innamorati che mai e stringendosi mano nella mano.

In un’intervista a Radio Deejay Blanco ha parlato di questa relazione: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti“.

Giulia Lisioli e il tifo per Blanco, a Sanremo con Mahmood

Giulia Lisioli in questi giorni è una delle fan di punta del suo Blanco, Big in gara al Festival di Sanremo 2022.

Da casa fa il tifo per lui e per Mahmood, l’accoppiata decisamente vincente che ha sorpreso tutti nel corso della prima serata della kermesse.

Brividi, il brano portato in gara dai due giovanissimi artisti, è risultato il più votato dalla sala stampa issandosi al primo posto della classifica della prima serata.

Una grandissima soddisfazione per entrambi, ma soprattutto per Blanco che, a soli 18 anni, ha già avuto l’opportunità di calcare il prestigioso palco dell’Ariston. E di raggiungere il primo posto nella serata di debutto.