Chi è Checco Zalone: il comico amato dagli italiani scelto da Amadeus come ospite del Festival di Sanremo 2022

Vita professionale e privata di Checco Zalone: cabarettista, comico, imitatore e cantante italiano, scelto come super ospite da Amadeus per la prima puntata del Festival di Sanremo.

La comicità, capace di strappare grasse risate, è una delle caratteristiche che più contraddistinguono Checco Zalone, che con il suo umorismo a tratti esasperato, non pone freni alla sua visione della realtà divertente. Zalone è stato scelto come super ospite della nuova edizione del Festival di Sanremo, da Amadeus.

Checco Zalone: dall’esordio nel mondo della comicità al Festival di Sanremo

Luca Pasquale Medici, nome di battesimo di Checco Zalone, nasce a Capurso, in provincia di Bari, il 3 giugno del 1977 e attualmente ha 44 anni. Dopo essersi diplomato presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, si iscrive all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, conseguendo la laurea in giurisprudenza.

Esordisce nel mondo della comicità calcando il palco di Zelig Circus, divertendo con le sue imitazioni di cantanti e personaggi famosi: da Jovanotti a Carmen Consoli, fino a Nichi Vendola. Incide anche singoli di successo come Siamo una squadra fortissimi, ma sono i suoi numerosi film che lo consacrano campione d’incassi al cinema: Cado dalle nubi, Quo vado e Tolo Tolo (ultimo film uscito nel 2020) sono soltanto alcuni dei frutti proficui del suo lavoro. Zalone è ospite nella prima puntata del Festival di Sanremo, in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 su Rai Uno.

Vita privata e amori di Checco Zalone: moglie, figlie e famiglia

Checco Zalone è legato sentimentalmente dal 2005 a Mariangela Eboli, con la quale ha due figlie: Gaia, nata nel 2013 e Greta nata nel 2017. I due si sarebbero conosciuti in una pizzeria dove la Eboli si esibiva come cantante. La compagna di Zalone è apparsa in alcuni film dello stesso comico, accompagnandolo anche all’interno del mondo cinematografico. Durante gli anni del liceo, Zalone avrebbe incontrato la ora famosa conduttrice Bianca Guaccero, durante una gita di classe.

La stessa Guaccero ha anche affermato di aver cordialmente rifiutato la corte di Zalone essendo, ai tempi, fidanzata.

Curiosità su Checco Zalone: alcuni aneddoti sull’eclettico artista italiano

Forse non tutti sanno che il padre di Checco Zalone era agente farmaceutico e la madre era una casalinga.

Il comico ha anche due fratelli di nome Francesco e Fabio, più piccoli di lui. Prima ancora di divenire il fenomeno cinematografico e televisivo ha formato con due amici una band musicale chiamata I due di picche, con la quale faceva cover dei Toto e di Pino Daniele. Nonostante il suo spiccato talento artistico, Zalone ha lavorato in precedenza in un ambito totalmente diverso: è stato infatti anche rappresentante di Amuchina, porta a porta.

Il trampolino di lancio è avvenuto presso l’emittente Telenorba, assai nota della Puglia.

Checco Zalone è molto devoto, soprattutto a Padre Pio. Da quando, a 8 anni, si recò per la prima volta in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con la madre, il santo ricoprirebbe un importante ruolo nella sua quotidianità.