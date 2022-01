TV e Spettacolo

Checco Zalone sarà a Sanremo: primo super colpo per la nuova edizione del festival firmata da Amadeus. Il celebre attore e regista dovrebbe essere uno dei super ospiti previsti nelle cinque serate. Zalone era già stato vicino a partecipare alla kermesse in passato, ma avrebbe rifiutato temendo scoppiasse una polemica circa il cachet.

Checco Zalone super ospite a Sanremo: colpaccio di Amadeus!

La notizia viene riportata in questioni minuti da Ansa: sembra dato per certo che Checco Zalone sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2022, edizione che prenderà il via il 1 febbraio. Per la sua terza edizione, Amadeus sarebbe così riuscito a realizzare un suo sogno: il celebre attore, cantante, regista, sceneggiatore pare fosse da tempo nella lista dei desideri del direttore artistico del festival.

Zalone sarà presente, viene riferito, in una delle cinque serate dell’Ariston. La conferma definitiva verrà data, riporta Adnkronos, durante il TG1 di stasera dallo stesso Amadeus.

Dopo il successo con Zelig, Luca Pasquale Medici in arte Checco Zalone si è imposto nel panorama cinematografico italiano con cinque film che hanno battuto ogni record di incassi: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?

e Tolo Tolo (quest’ultimo diretto da lui stesso e non dal sodale Gennaro Nunziante), hanno incassato la straordinaria cifra di 220 milioni di euro e 4 di questi sono nella lista dei primi 10 film con i maggiori incassi in Italia.

Checco Zalone aveva rifiutato Sanremo nel 2016

Fa particolarmente rumore la notizia della partecipazione di Checco Zalone a Sanremo, visti i trascorsi. Nel 2019 era stato vicino all’approdo sul palco dell’Ariston, ma sono le dichiarazioni del 2016 che inevitabilmente verranno ritirate fuori nelle prossime ore. Al Corriere della Sera aveva dichiarato “Chi sale sul palco dell’Ariston viene pagato con i soldi pubblici e se li prendi scoppiano le polemiche, ti massacrano“.

Il festival però è spesso stato protagonista dei suoi sketch e sarà quindi un’esperienza unica poterlo vedere a Sanremo, magari in coppia con un altro grande mattatore come Fiorello. Lo showman non ha confermato la presenza, ma alcuni indizi circa le date dei suoi spettacoli sembrano andare verso una riconferma.

Tutti i big e le canzoni in gara a Sanremo 2022

In attesa di nuovi annunci su super ospiti scelti da Amadeus, ecco la lista completa di tutti i big e le canzoni in gara a Sanremo 2022:

Elisa: O forse sei tu

Dargen D’Amico: Dove si balla

Gianni Morandi: Apri tutte le porte

Ditonellapiaga con Donatella Rettore: Chimica

Noemi: Ti amo non lo so dire

Le Vibrazioni: Tantissimo

Sangiovanni: Farfalle

Massimo Ranieri: Lettera al di là del mare

La Rappresentante di Lista: Ciao ciao

Ana Mena: Duecentomila ore

Highsnob e Hu: Abbi cura di te

Emma: Ogni volta è così

Achille Lauro: Domenica

Michele Bravi: Inverno dei fiori

Iva Zanicchi: Voglio amarti

Rkomi: Insuperabile

Fabrizio Moro: Sei tu

Mahmood e Blanco: Brividi

Giusy Ferreri: Miele

Irama: Ovunque sarai

Giovanni Truppi: Tuo padre, tua madre, Lucia