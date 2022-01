Fiorello torna a Sanremo al fianco di Amadeus? Spunta un indizio che fa ben sperare il pubblico del Festival

TV e Spettacolo

Da mesi i fan di Sanremo si chiedono cosa ne sarà della coppia vincente del Festival, Amadeus e Fiorello; mentre infatti il primo, dopo qualche attimo di incertezze, ha finalmente acconsentito a tornare per la terza volta sul palco dell’Ariston, il comico ad oggi è sempre apparso poco propenso ad affiancare il collega

Sanremo: Amadeus in pieni preparativi senza Fiorell

oNon a caso da settimane si parla della rosa dei nomi scelti dal conduttore Rai per poter affrontare con serenità quello che è stato definito l’Ama-ter. In tal senso in molti hanno anche ipotizzato che lo showman avrebbe infine affiancato l’amico ma in veste di ospite per una delle cinque serate previste per la kermesse musicale, mentre si cercava di capire anche quali altri vip avrebbero partecipato all’evento musicale in onda su Rai 1.

Tra le varie indiscrezioni che si sono susseguite in questi ultimi mesi, inoltre, non troppo tempo fa è anche emerso che Amedeo Sebastiani ha raggiunto il collega, in questo periodo in tournée con un nuovo spettacolo; alcuni hanno dunque ipotizzato che non fosse solo una visita di cortesia, ma un nuovo disperato tentativo per convincere l’amico ad affiancarlo ancora una volta in quest’avventura.

Da quel momento però non sono arrivati ulteriori indizi sulla loro possibile collaborazione, almeno fino ad oggi.

Fiorello raggiungerà il collega per una terza avventura Sanremese? L’indizio

Dall’ultimo tentativo di Amadeus, dunque, nessuno ha confermato, ma a dire il vero nemmeno smentito, la presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2022. In queste ultime ore tuttavia è spuntato un interessante indizio che fa davvero ben sperare; sembra infatti che lo showman abbia ripreso con le date del suo nuovo spettacolo e che queste inizieranno il 20 gennaio a Fermo per concludersi il 18 febbraio a Padova.

Fin qui niente di strano, eppure i più attenti hanno subito notato che dal 28 gennaio all’8 febbraio non sono previsti spettacoli.

Una coincidenza alquanto curiosa, se si pensa che il Festival quest’anno si terrà dall’1 al 5 febbraio.

Una pausa dunque che apre all’ipotesi di vedere ancora una volta l’amato duo insieme sul palco dell’Ariston, dal momento che in passato hanno ottenuto ottimi risultati e il pubblico ha apprezzato enormemente le edizioni del Festival da loro curate. Non si può inoltre ignorare che Sanremo 2021 è avvenuto in circostanze piuttosto particolari, dal momento che erano in vigore regole anti-Covid piuttosto stringenti; eppure la coppia ha dimostrato di poter superare ogni tipo di difficoltà e riuscire a portare al pubblico un Festival degno di questo nome.