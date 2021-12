Festival di Sanremo 2022, Amadeus alla caccia di co-conduttori: prende quota l’ipotesi Marco Mengoni

Programmi TV

Da quando la finale di Sanremo Giovani ha svelato l’intero cast di 25 artisti che andranno a caccia del trono dei Maneskin non si fa niente altro che parlare di chi potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sono tanti i nomi che circolano intorno al conduttore di punta di Rai1 ed oltre a quello di Fiorello, sul quale Amadeus non ha voluto chiarire un granché, negli ultimi tempi si sono susseguiti anche quello di Alessia Marcuzzi e quello del sempre più chiacchierato Tommaso Paradiso. Nelle ultime ore sembra che ne sia aggiunto un altro alla già ricca lista di nomi in quota co-conduzione, con quello di Marco Mengoni a fare da accredita new entry.

Marco Mengoni torna al Festival di Sanremo? Le voci

Più il Festival di Sanremo 2022 si avvicina e come è ovvio più si intensificano le voci e le indiscrezioni su quello che potremmo vedere sul palco del Teatro Ariston. Amadeus in qualità di direttore artistico della kermesse come noto ha già mosso i passi verso febbraio scandendo a più riprese i nomi di chi interpreterà le 25 canzoni in gara della prossima edizione.

Se dal lato artisti quindi troviamo una grande decisione già tramutatasi in ufficialità, lo stesso non possiamo dire per la squadra che circonderà il presentatore sul palco di Sanremo che ad oggi rimane alquanto segreta ed ignota. In questo clima si susseguono quindi le voci su chi potrebbe fare parte del cast di conduttori al fianco di Amadeus, con nomi più o meno convincenti che iniziano a prendere quota.

L’ultimo in ordine cronologico è stato rilanciato con una succulenta indiscrezione da Il Messaggero che ha dato corpo all’ipotesi Marco Mengoni. Il cantante sarebbe infatti pronto al ritorno sul palco che lo ha consacrato nell’olimpo della musica italiana in qualità di co-conduttore o quasi.

L’intenzione del presentatore sarebbe infatti quella di averlo sempre presente in tutte e cinque le serate di febbraio, con il suo ruolo che sarebbe più vicino a quello che fu di Tiziano Ferro prima e di Achille Lauro poi.

Festival di Sanremo 2022: i cantanti in gara

