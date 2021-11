Festival di Sanremo 2022, chi ci sarà al fianco di Amadeus? La bomba su Alessia Marcuzzi

Programmi TV

La conduttrice rimasta fuori dal giro di Mediaset potrebbe trovare un accordo pe lo sbarco al Festival di Sanremo. Lo sostengono le voci insistenti su di un suo coinvolgimento come coconduttrice della prissima edizione. Scopriamo qualcosa in più.

Questi qui sono giorni ricchi di fermento intorno al Festival di Sanremo 2022 caratterizzati da un’aria frizzantina per via dei preparativi che vedono la realizzazione dell’evento italiano dell’anno. Per ora Amadeus si sta trovando a gestire un cantiere a cielo aperto ma di certo sta ponendo le basi per le fondamenta della sua terza edizione, che vedrà al centro dell’attenzione tanto la gara tra i 24 Big quanto lo spettacolo messo in scena nelle 5 serata di febbraio.

Se per il primo punto la gara sta iniziando a prendere forma con il contest di Sanremo Giovani del 15 dicembre 2021 nel quale verranno svelati tutti i Big che daranno vita alla competizione, per il secondo punto c’è ancora grande incertezza con nuove voci sui conduttori che potrebbero affiancare Amadeus dopo il probabile forfait di Fiorello.

Per coprire il vuoto, stando alle indiscrezioni, il conduttore di Rai1 potrebbe scegliere al suo fianco Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus? Le voci sulla conduttrice

Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo per via di una serie di notizie che aleggiano intorno all’organizzazione di quello che si preannuncia come l’evento televisivo dell’anno.

Ad Amadeus spetta però un compito alquanto arduo in vista della sua terza edizione, perché mantenere il livello delle due precedenti sarà veramente difficile a maggior ragione se non dovesse più contare sulla partecipazione di Fiorello.

Lo showman siciliano sembrerebbe infatti vicino al forfait lasciando un vuoto sicuramente difficile da colmare se non impossibile. I ragionamenti di Amadeus sembrerebbero partire proprio da questo vuoto da riempire, con le indiscrezioni che lo verrebbero voglioso di superare alla grande questo ostacolo.

In questa direzione sembra andare la bomba lanciata dalla rivista Chi che arriva come un fulmine a ciel sereno a fare un grande nome per la co-conduzione del prossimo Festival. Sulle pagine della rivista si legge infatti che sembrerebbe essere molto vicino un accordo per portare al fianco di Amadeus niente poco di poco di meno che Alessia Marcuzzi. Potrebbe essere un ritorno in grande per la conduttrice rimasta fuori dal giro dopo le scelte di Mediaset.

All’Ariston potrebbe comunque tornare chi di quel palco comunque se ne intende, e si parla ovviamente di Roberto Benigni.

Nessuna conferma per ora anche se aumenta la “febbre da Festival”.

Anche Gianni Morandi al Festival di Sanremo?

L’indiscrezione arrivata sulla possibile co-conduttrice della prossima edizione del Festival arriva a poche ore da quelle rilanciata sull’eventuale partecipazione in gara di Gianni Morandi. Il cantante, ed a suo tempo anche conduttore proprio della gara canora per eccellenza, potrebbe infatti tornare in gara per concorrere con gli altri Big del concorso. Staremo a vedere se le scelte di Amadeus andranno incontro alle voci degli ultimi giorni.