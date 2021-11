Sanremo Giovani: comunicati i nomi dei 12 artisti che si giocano il Festival di Sanremo

Programmi TV

La lista completa dei 12 artisti che si contenderanno i due posti per la gara dei Big del Festival di Sanremo 2022. Il pubblico si troverà di fronte una offerta musicale al passo con i tempi che non sbugiarda la linea vincente del direttore artistico.

Il Festival di Sanremo 2022 si va via via formando ed il primo passo decisivo verrà svolto con la kermesse di Sanremo Giovani. La gara che sancirà il nome di 2 artisti che entreranno a far parte della gara dei Big del prossimo febbraio ha svelato proprio in queste ore il nome dei 12 cantanti che si giocheranno questi due prestigiosi posti i 15 dicembre in diretta su Rai1.

Il direttore artistico Amadeus e la sua squadra, dopo aver reso noto i meccanismi che eleggeranno il vincitore ed aver ascoltato i 46 brani degli artisti candidati, hanno scremato in maniera definitiva i nomi che prenderanno parte a Sanremo Giovani.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani

Il contest di Sanremo Giovani ha svelato finalmente i nomi 12 talenti che andranno a caccia dei due posti per la gara dei Big del Festival di Sanremo 2022 che si terrà il prossimo febbraio. Dopo una attenta analisi e scrematura dei 46 candidati, il direttore artistico Amadeus e la sua squadra ha reso noto l’elenco proprio qualche ora fa.

I cantanti saranno tutti impegnati nella speciale serata della gara in onda mercoledì 15 novembre 2021 su Rai1 condotta come sempre dal volto di punta della rete ammiraglia della televisione pubblica.

Prende così corpo in maniera ufficiale la competizione che eleggerà due cantanti come futuri partecipanti del più importante festival canoro d’Italia.

A contendersi il posto saranno questi artisti, pronti a ripercorrere le gesta di Mahmood che da semi sconosciuto vinse prima il talent decicato alla Giovani Proposte e poi la gara vera e propria sempre condotta da Amadeus:

Bais,

Matteo Romano,

Tananai,

Destro,

Samia,

Senza_Cri,

Martina Beltrami,

Esseho,

Littamé,

Oli?,

Vittoria,

Yuman.

Sanremo Giovani: quando va in onda

La scrematura finale degli artisti in gara permetterà di mettere in scena una gara agguerrita nella serata che di fatto consegnerà il nome di tutti i 24 partecipanti al prossimo Festival di Sanremo. La data segnato in rosso in calendario è quella del 15 dicembre 2021 quando in diretta dal Teatro del Casinò sito in Sanremo verranno resi noti anche i 22 artisti Big già scelti per partecipare all’attesa edizione che mostrerà il successore dei Maneskin.