Donatella Rettore, vita privata e carriera della cantante italiana: il ritorno sul palco di Sanremo

Donatella Rettore, è una cantante italiana nata nel 1953, scelta da Amadeus per prendere parta alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Fra i suoi brani che hanno avuto maggiore successo, in molti ricordanoi: Splendido splendente, Kobra e Lamette. Sul palco dell’Ariston si esibirà in compagnia di Ditonellapiaga.

Chi è Donatella Rettore: la biografia

Donatella Rettore è nata sotto il segno del Cancro, l’8 luglio 1953 a Castelfranco Veneto (Treviso). Ad oggi ha 68 anni. A soli 10 anni ha messo insieme un gruppo chiamato I Cobra, con cui si esibisce nelle parrocchie guadagnano 500 lire a serata.

Si diploma all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti per lingue estere, con il massimo dei voti.

Conseguita la maturità, Donatella decide di trasferirsi a Roma, per inseguire il suo sogno di diventare una cantante. A introdurla ufficialmente nel mondo della musica è Lucio Dalla.

Gli esordi e la svolta nella carriera di Donatella Rettore

Il primo singolo di Donatella risale al 1973, Quando tu, seguito pochi mesi dopo da Ti ho preso con me scritta da Gino Paoli. L’anno della svolta per lei è il 1978. Proprio in questo momento infatti, decide decide di abbandonare il nome di battesimo, decidendo di chiamarsi semplicemente Rettore.

Cambia look, dimagrisce e cambia genere musicale, avvicinandosi al rock e al pop. L’anno seguente pubblica la hit Splendido splendente e l’album Brivido divino, con cui raggiunge la popolarità e il successo commerciale.

Rettore: le prime apparizioni a Sanremo

Rettore debutta a Sanremo nel 1974, con il brano Capelli sciolti, che passa inosservato nonostante un’ampia promozione. Torna poi sul palco di Sanremo tre anni dopo, nel 1977, esibendosi con il brano Carmela lanciando caramelle al pubblico in sala.

Nel 1986 torna a Sanremo con il brano Amore stella, brano che dichiara di non apprezzare affatto.

L’ultima apparizione al festival risale al 1994. In quest’occasione si esibisce con il brano Di notte specialmente.

Il ritorno di Donatella Rettore al Festival di Sanremo

A 28 anni dall’ultima apparizione, Donatella torna al Festival di Sanremo con il brano Chimica, in coppia con Ditonellapiaga, la cantautrice romana Margherita Carducci.

La vita privata di Donatella Rettore

Nel 1974, Donatella Rettore incontra un musicista di Taranto, Claudio Rego. Tra i due si instaurerà un rapporto sentimentale che durerà tutta la vita. La coppia si è dichiarata contraria al matrimonio, accettando comunque di sposarsi unicamente per motivi pratici, ovvero per avere la possibilità di adottare un bambino.

Donatella e Claudio non sono però mai riusciti nel loro intento. In passato, Donatella ha rivelato ai microfoni di Vanity Fair di essere rimasta incinta di un bambino quando aveva 20 anni. “Lo abbiamo perso che era ancora nella pancia, e non è accaduto più” aveva raccontato, ammettendo di aver provato a lungo a diventare madre dopo quell’episodio.