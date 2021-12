Ditonellapiaga tra i Big di Sanremo 2022 con Donatella Rettore: chi è la cantautrice romana

Chi è

Ditonellapiaga sarà in gara tra i Big di Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore, come annunciato da Amadeus. La cantautrice già è al centro di grandi aspettative dato che, anche se il suo nome non è noto (ancora) al grande pubblico, Ditonellapiaga è molto apprezzata da appassionati e professionisti della musica italiana, che l’hanno da tempo identificata come una delle artisti emergenti più promettenti.

Ditonellapiaga: chi è la cantautrice che salirà sul palco di Sanremo

Romana, classe 1997, Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci, la cantautrice che parteciperà al prossimo Sanremo insieme a Donatella Rettore.

La sua carriera è fresca, ma la 24enne ha alle spalle una formazione musicale coltivata sin da giovanissima che la fa spaziare tra generi diversi. L’esordio è arrivato nel 2019, con il singolo Parli, poi la cover del brano Per un’ora d’amore dei Matia Bazar, ispirata dal lockdown, che ha conquistato molti ascoltatori.

Ditonellapiaga viene quindi arruolata dalla casa discografica BMG, che pubblicherà l’album previsto per il 2022.

Nel frattempo è uscita l’anticipazione con l’EP Morsi, e il nuovo singono Non ti perdo mai, scritto insieme a Fulminacci. Collabora alla colonna sonora del documentario Note di viaggio sulle canzoni di Francesco Guccini, accompagnando la performance di Tvboy, noto street artist di fama internazionale.

Una cantautrice poliedrica e impossibile da etichettare

Ditonellapiaga è una di quelle artiste che spazia nei generi musicali reinventando la propria musica con una miscela di influenze diverse. La cantautrice si è formata nell’ambiente musicale romano, in particolare ha coltivato il jazz e soul, ma è saldamente ancorata anche nella scena contemporanea.

Non mancano nei suoi brani pop, rap ed elettronica, che dona il tono psichedelico ad alcune delle sue composizioni. La 24enne ha studiato teatro in Accademia e i suoi video sono caratterizzati anche da una scenicità ricercata che si sposa alla musica mai prevedibile.

Ditonellapiaga, la collaborazione e amicizia con Donatella Rettore

Ditonellapiaga parteciperà a Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore, come annunciato da Amadeus, che ha presentato i Big in gara. Che la paroliera sia stata un modello e fonte di ispirazione per lei è chiaro, ma tra le due artiste c’è un rapporto oltre l’ambito professionale.

Ditonellapiaga ha condiviso la grande emozione di salire sul palco dell’Ariston fianco a fianco con Donatella Rettore su Instagram, dove ha pubblicato un post indirizzato alla cantante: “Spero di renderti fiera di me. Riempite i calici, sarà una festa“.