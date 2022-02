Festival di Sanremo, chi è Matteo Romano, il cantante in gara con Virale: età, vita privata e carriera

Gossip

Matteo Romano è un giovane cantante, classe 2002. Ha avuto successo grazie al brano Concedimi. Quest’anno sarà in gara al 72esimo Festival di Sanremo.

Chi è Matteo Romano, in gara al Festival di Sanremo

Matteo Romano è un classe 2002, quest’anno compirà 20 anni, è nato e cresciuto a Cuneo, in Piemonte. Da sempre è appassionato di musica, in particolare per il canto, che studia in una scuola di musica. Frequenta l’ultimo anno del liceo classico, suona il pianoforte che è lo strumento compositore delle melodie delle sue canzoni. Matteo ha anche 2 gemelli, Jacopo e Simone.

Da cosa nasce il successo di Matteo Romano

Il successo del giovane cantante cunese nasce grazie a un suo video caricato su TikTok in cui suona al pianoforte le note e canta il suo brano concedimi.

La canzone ha ottenuto un notevole successo, sia sulla piattaforma TikTok, ottenendo 12,5 milioni di visualizzazioni, sia su Spotify, raggiungendo i 3 milioni di ascolti in soli 15 giorni, entrando così nella classifica Top 50 Italia e riuscendo ad aggiudicarsi la certificazione Disco d’Oro. Concedimi ha raggiunto in totale più di 22milioni di visualizzazioni, permettendo al brano di essere ceritificato anche Disco di Platino.

Matteo Romano arriva al Festival di Sanremo

Matteo, si è classificato terzo nell’ultima edizione di Sanremo giovani 2021, andato in onda il 15 dicembre 2021 in prima serata su Rai 1 e presentato da Amadeus. Parteciperà a Sanremo 2022, con un suo inedito Virale.

Tutti e 3 i vincitori di Sanremo giovani parteciperanno a Sanremo 2022, non ci saranno distinzioni tra “Big” e “Nuove Proposte”, tutti si esibiranno sotto un’unica categoria: “Artisti“. Il festival sarà composto da 25 cantanti.

Vita privata di Matteo Romano

Non si conosce molto della vita privata di Matteo, con la partecipazione a Sanremo 2022, sarà una buona occasione per conoscerlo meglio.

Nel frattempo per capire di più su di lui, è possibile seguirlo in vari social: romanomatteo_ su Instagram e TikTok, dove costantemente pubblica foto e video suoi.