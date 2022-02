Festival di Sanremo, omaggio a Franco Battiato: il testo de La Cura, la malattia e la morte

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo omaggia Franco Battiato e una delle su canzoni più amate: La Cura. Nel teatro dell’Ariston viene infatti proiettato il video dell’esibizione del cantante a Sanremo 2007, durante il quale si esibì in compagnia dell’orchestra. Il cantante se ne è andato a maggio 2021, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano.

Franco Battiato e La Cura: il testo del brano omaggiato al Festival di Sanremo

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mareTi porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te

Franco Battiato: morte e malattia del cantante de La Cura

Franco Battiato è venuto a mancare il 18 maggio 2021. Il cantautore aveva 76 anni e per lungo tempo ha fatto i conti con una malattia che lo aveva costretto al ritiro dalle scene. Il suo ultimo concerto era avvenuto il 17 settembre 2017 al Teatro romano di Catania. Per anni il suo pubblico ha seguito con preoccupazione le voci sulle sue condizioni di salute, mai confermate ufficialmente.