Festival di Sanremo scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara nella seconda serata

Pochi momenti fa durante la consueta conferenza stampa di Festival di Sanremo è stata svelata la scaletta con l’ordine ufficiale di esibizione degli artisti della seconda serata di gara. A salire sul palco del Teatro Ariston scanditi dagli annunci di Amadeus e dalla nuova co conduttrice Lorena Cesarini, al debutto assoluto come presentatrice, saranno in 13 tra solisti, gruppi e duetti con il primo ad aprire le danze che sarà Sangiovanni. Anche il secondo appuntamento della 72esima edizione sarà ricco di attesi ospiti tra i quali Laura Pausini e Checco Zalone, anche se il pubblico dovrà fare i conti con la defezione dell’ultimo minuto di Luca Argentero.

La scaletta completa degli artisti della seconda giornata del Festival di Sanremo e tutti gli ospiti che saliranno sul palco della kermesse.

Festival di Sanremo 2022: la scaletta delle esibizioni della seconda serata

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è partita con il botto in quanto ad ascolti, facendo segnare il debutto record dal 2005 a questa parte. L’attenzione dei telespettatori si è ovviamente concentrata sui cantanti in gara che uno dopo l’altro sono salti sull’importante palco del Teatro Ariston ma anche su di un vero e proprio spettacolo che ha saputo regalare momenti di grande comicità già iconici.

La seconda serata della kermesse spera di non essere da meno e proporrà un ricco appuntamento che sicuramente sarà all’altezza delle aspettative. Si parte innanzitutto con la continuazione della gara che vedrà oggi l’esibizione dei restanti 13 artisti in gara. Ecco la scaletta completa della seconda serata del Festival di Sanremo 2022:

Sangiovanni – Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo Emma – Ogni volta è così Matteo Romano – Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti Ditonellapiaga con Rettore – Chimica Elisa – O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu Tananai – Sesso occasionale Irama – Ovunque sarai Aka 7even – Perfetta così Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Festival di Sanremo 2022: tutti gli ospiti della seconda serata

Amadeus intorno alle ore 20:40 darà il via alla seconda serata della 72esima edizione del Festival affiancato dalla debuttante Lorena Cesarini, l’attrice di Suburra chiamata alla sua prima apparizione da co-conduttrice.

Il secondo appuntamento della kermesse potrà vantare la partecipazione di ospiti eccezionali come il mattatore comico Checco Zalone e la nostra artista internazionale per eccellenza, quella Laura Pausini che torna ad esibirsi sul palco dell’Ariston e che proprio oggi dovrebbe anticipare la sua partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest.

Confermati Orietta Berti e Fabio Rovazzi che lanceranno l’esibizione di Ermal Meta dalla nave del Festival mentre Luca Argentero non sarà presente a Sanremo in quanto la sua assenza è stata annunciata durante la conferenza stampa di qualche ora fa.