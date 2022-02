Francesca Michielin: vita privata della cantautrice e direttrice d’orchestra per Emma a Sanremo2022

Gossip

Francesca Michielin, nata a Bassano del Grappa il 25 Febbraio 1995, è una nota cantautrice italiana che ha raggiunto il successo nel 2011, a soli 16 anni, vincendo il talent XFactor. A Febbraio 2022 la vedremo dirigere l’orchestra per Emma Marrone quest’anno in gara a 10 anni esatti dalla sua vittoria con il brano Non è l’Inferno.

Francesca Michielin tra musica e amicizia

Tra le due cantanti c’è molta empatia ed amicizia, Emma compie il suo esordio nel 2010, Francesca appena un anno dopo. Le due hanno condiviso molti provini prima di arrivare a varcare le porte dei talent che le hanno condotte al successo.

Nel mondo della musica sono frequenti le collaborazioni ed i progetti che mettono in relazione più artisti e talvolta vengono a crearsi legami importanti. È noto al pubblico ed in particolare ai fan il rapporto che Francesca ha ormai da anni con Fedez. La cantante ed il rapper negli anni hanno alimentato una forte amicizia al di là della musica, che li ha portati a viversi anche fuori dallo studio di registrazione. La Michielin infatti è come una zia per i figli di Fedez e Chiara Ferragni, anche quest’ultima le ha sempre riservato stima ed affetto.

Francesca Michielin e il rapporto con i genitori

Francesca ha raggiunto il successo molto giovane, in un’età per certi versi complicata.

Ha più volte raccontato di come ha visto la sua vita trasformarsi a soli 16 anni e le difficoltà che ha incontrato, soprattutto all’inizio, per imparare a dosare le energie. Il tempo per la scuola sembrava essere sempre meno ed i pensieri come le idee erano assorbiti dalla musica.

Col tempo però la Michielin ha imparato a dare ad ogni cosa lo spazio ed il tempo necessario. Da sempre i suoi genitori sono il suo sostengo, loro le hanno insegnato i valori della vita e l’importanza della dedizione nel lavoro.

Francesca è una ragazza molto sensibile, attenta al prossimo, che si fa spesso portavoce dei diritti delle minoranze e cerca di dare il buon esempio anche solo con piccoli gesti significativi.

Un amore che va oltre la riservatezza

Francesca Michielin è una donna molto riservata, delle sue storie d’amore passate e presenti sappiamo poco. Quando era ragazzina ha intrapreso una relazione con un suo coetaneo e i due sono stati insieme per qualche anno. Complice forse il successo che implica nuove responsabilità e differenti priorità, si sono poi lasciati.

Attualmente Francesca ha una relazione con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton.

Anche Ramiro mantiene riservatezza riguardo alla loro storia d’amore, non ci sono foto che li ritraggono insieme, ma entrambi non hanno mai smentito i rumors che li definiscono fidanzati.