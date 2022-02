Irama al Festival di Sanremo 2022: Ovunque sarai il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, torna al Festival di Sanremo dopo la partecipazione monca dello scorso anno, quando il suo caso fece giurisprudenza e consegnò agli annali della gara la sua performance registrata. Il cantante spera così finalmente di tornare a calcare il palco del famoso Teatro Ariston per presentare la nuova Ovunque sarai. Leggi il testo completo della canzone di Irama e scopri cosa canterà durante l’attesa serata delle cover.

Ovunque sarai: il testo completo della canzone di Irama

Il cantante, ad un anno di distanza dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, torna più carico che mai per cercare gloria maggiore.

L’artista tra le altre cose già vincitore di Amici di Maria De Filippi ha partecipato alla stesura di Ovunque sarai con G. Colonnelli e G. Nenna. Scopri e leggi il testo della canzone pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Irama: la cover della quarta serata del Festival

Il cantante ha scelto di portare nella quarta attesissima serata del Festival di Sanremo il brano La mia storia tra le dita, scritto ed interpretato da Gianluca Grignani che sarà presente con lui sul palco per duettare dal vivo.