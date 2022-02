Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022: Voglio amarti, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

La donna più vincente della storia del Festival di Sanremo torna nella città dei fiori per omaggiare la sua lunga e sconfinata carriera. Iva Zanicchi prende parte per l’undicesima volta alla gara canora per eccellenza con un brano che parla d’amore e che vuole essere un inno per tutte le donne. Il titolo del brano con il quale gareggia nella 72esima edizione del Festival è Voglio amarti. Il testo completo della canzone e cosa Iva Zanicchi porterà sul palco durante la serata delle cover.

Voglio amarti: il testo completo della canzone di Iva Zanicchi

La donna più vincente della storia del Festival, per lei ben 3 successi come nessun altra artista, torna sul palco del Teatro Ariston a 13 anni di distanza dalla sua ultima apparizione.

Lo fa con Voglio amarti, canzone intrisa di amore nel quale una donna dichiara con tutta la sua forza l’amore per un uomo che le ha dato tanto. Il testo completo della canzone che è stato pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni:

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.



Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.



E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

Iva Zanicchi e la quarta serata del Festival

La scelta dell’iconica cantante per la quarta serata del Festival è Canzone di Don Backy e Detto Mariano, da cantare nella versione che fu interpretata egregiamente da Milva.