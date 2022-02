Morgan critica Amadeus e il Festival di Sanremo 2022 su Instagram: “Tornerà la musica in questa povera patria”

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2022 è iniziato da poche ore ed è già costretto a fare i conti con le prime polemiche. A rivolgere un’aspra critica contro la kermesse è Morgan che, con un tagliente post condiviso su Instagram, si scaglia contro il direttore artistico Amadeus e la scelta delle canzoni in gara. “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo“, la promessa prima dell’affondo al conduttore.

Morgan pungente contro Amadeus e il Festival: il post Instagram

La prima serata del Festival di Sanremo, oltre all’interesse per la musica e le canzoni in gara, ha catalizzato su di sé anche numerose critiche.

Dopo aver assistito alle prime 12 esibizioni di ieri sera e alla prima classifica di serata, sui social e nel mondo del web si sono sprecati commenti sulla puntata e sui brani portati in gara dai Big. Una dura critica, in particolare, è arrivata nientemeno che da Morgan. Il cantautore non ha apprezzato le scelte di Amadeus e ha criticato aspramente la musica ascoltata ieri sera sul palco dell’Ariston.

“Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Morgan“. Prima una “promessa”, che suona più come un desiderio, di poter un giorno diventare direttore artistico della kermesse per selezionare in prima persona le canzoni in gara. E, a seguire, l’attacco indiretto ad Amadeus, reo a suo dire di aver impoverito l’Italia con la scelta dei brani di quest’anno.

Morgan e i freschi ricordi della lite con Bugo a Sanremo 2020

Morgan, d’altronde, non è nuovo a provocazioni e critiche quando si tratta del Festival di Sanremo, che sia da concorrente o da semplice telespettatore.

È ancora fresco, infatti, il ricordo della lite con Bugo durante l’edizione del 2020, quando erano in gara in veste di Big con il brano Sincero. In quell’occasione Morgan modificò il testo della canzone all’insaputa del compagno, andandogli addosso in seguito ad alcuni screzi avuti dietro le quinte.

Bugo abbandonò il palco dell’Ariston e, alla fine, la coppia subì la squalifica per defezione nel corso della quarta puntata. Tra genio artistico e innata provocazione, Morgan continua a far parlare di sé.