Paniere Istat 2022, cosa c’è dentro tra tamponi, saturimetri e sedie da pc: tutte le novità di quest’anno

Economia

L’Istat ha aggiornato il paniere dei prezzi al consumo, introducendo numerose novità per fotografare le nuove abitudini di acquisto degli italiani. Tra le new entry più curiose ci sono i test seriologici per il Covid ma anche i poke da asporto. Ecco com’è cambiato il paniere quest’anno.

Inflazione, cosa c’è di nuovo nel paniere dell’Istat, tra tamponi e saturimetri

Nel 2022 il paniere Istat è stato rinnovato e ha visto l’ingresso di nuovi prodotti che dovrebbero rappresentare meglio le abitudini di acquisto degli italiani, tra il persistere dell’epidemia e i rincari sull’energia e le materie prime.

Non tutte le novità sono dovute al cambiamento delle abitudini d’acquisto o dall’arrivo di nuovi prodotti, bensì sono state inserite per migliorare la rappresentatività del paniere. Quest’anno è quindi possibile trovare le sedie da pc, i tappetini da ginnastica, i tamponi molecolari e rapidi per il Covid, i test sierologici e gli antigenici fai da te, ma anche i saturimetri, la psicoterapia individuale e i servizi streaming di musica e di download di film.

Le novità nel paniere Istat 2022, tra cibo e abbigliamento

Molte novità interessanti sono presenti anche in ambito alimentare, dove l’Istat ha incluso nel paniere le friggitrici ad aria, il pane fatto con “altre farine”, i sostituti artificiali dello zucchero, le mazzancolle e il celebre poke da asporto, un piatto hawaiano sempre più diffuso a base di pesce crudo accompagnato da avocado, verdure varie, salse e riso.

Nel paniere 2022 sono anche compresi i jeans da donna e i pantaloni corti da bambino, gli occhiali da lettura senza prescrizione, il trasportino per gli animali, il gas di città e quello naturale del mercato libero. Sono invece stati esclusi, perché non rappresentano più la tipica spesa degli italiani, i CD e gli hoverboard.

A cosa serve il paniere dell’Istat e come si calcola l’inflazione

Il paniere dell’Istat è uno strumento importante per determinare l’inflazione. Tramite il paniere è infatti possibile calcolare gli indici NIC, che illustrano come l’inflazione influisce sull’intero sistema economico, e FOI, che si riferiscono invece ai consumi dell’insieme delle famiglie di operai e impiegati. Per calcolare l’inflazione in modo comparabile a livello europeo, infine, è possibile procedere al calcolo dell’indice IPCA. In tutto il paniere sono compresi 1.772 prodotti elementari, contro i 1.731 presenti nel 2021.

Per calcolare l’inflazione, ogni mese si raccolgono quotazione di prezzo dalla grande distribuzione, dagli uffici comunali di statistica, ma anche dall’Istat e dagli altri fornitori di dati, oltre che dal database sui prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

La spesa degli italiani secondo i dati dell’Istat

Nel 2022, secondo l’Istat la spesa degli italiani è suddivisa in questo modo: il 18,5% è costituita dai prodotti alimentari e bevande analcoliche, il 14,5% dai trasporti, l’11% dalla propria abitazione, acqua, elettricità e combustili, il 9,6% da servizi ricreativi e di ristorazione, il 9,3% da altri beni e servizi, il 9% da servizi sanitari e spese per la salute, il 7,9% da mobili, articoli e servizi per la casa, il 6,8% dal settore “ricreazione, spettacoli e cultura”, il 6,3% da abbigliamento e calzature, il 3,4% da bevande alcoliche e tabacchi, il 2,6% dalle comunicazioni e infine l’1,1% dall’istruzione.