Achille Lauro e l’adolescenza nella comune con il fratello maggiore Federico e l’opinione sulle droghe

Achille Lauro sta vivendo un periodo di grande successo e a confermarlo c’è la sua ennesima partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo stile inconfondibile è ciò che più lo caratterizza come artista agli occhi del pubblico, ma forse non tutti sono a conoscenza di un momento molto particolare del suo passato, durante il quale avrebbe vissuto in una “comune”.

Achille Lauro e l’adolescenza nella comune insieme al fratello

Nei suoi libri, Achille Lauro ha raccontato anche parte del passato vissuto prima di diventare noto nel mondo della musica. Attraverso i suoi racconti, il cantante ha deciso di fare luce su alcune vicende relative al periodo della sua adolescenza, parlando anche dell’esperienza nella “comune“.

Come riportato da La Repubblica in un articolo del 2021 infatti, Lauro avrebbe trascorso alcuni anni in una casa, in via Bagnone a Roma, nel quartiere Nuovo Salario. Nel 2004/2005, quando aveva circa 14 anni Achille si sarebbe trasferito in questo luogo insieme al fratello maggiore Federico, che allora ne aveva 19. I genitori si sarebbero invece trasferiti fuori dalla capitale proprio in quegli anni.

“Ho vissuto per tanto tempo con mio fratello in una specie di comune dove passavano sempre artisti, pittori, musicanti” aveva spiegato in un’intervista al Giornale.

“C’era Coez e c’erano altri artisti. La droga girava, ma come dappertutto” aveva poi aggiunto. “In ogni caso, il problema più grande della mia generazione non sono gli stupefacenti, ma il non sapere cosa fare della nostra vita. Da qui nascono tutti i vizi” aveva infine concluso.

Achille Lauro e il rapporto con la droga: le parole del cantante

La prima partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo è legata alla canzone Rolls Royce, brano che aveva scatenato forti reazioni da parte di chi vi intravedeva un esplicito riferimento alla droga.

“Non c’entra nulla” aveva rassicurato lui. Parlando poi proprio del suo rapporto con la droga, aveva inoltre aggiunto: “Vengo da un quartiere di Roma molto difficile, dove si spaccia alla luce del sole. Se sei intelligente, ti distacchi dalla droga. Altrimenti ne sei vittima”.

“Moltissimi ragazzi non conoscono davvero il pericolo della droga. Io che vengo da un quartiere di m***a, invece lo conosco bene. La droga è veleno che uno inala o che si inietta, non si può parlarne così superficialmente” aveva ancora spiegato il cantante.