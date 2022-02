Classifica di Sanremo 2022 dopo le prime due serate: in testa c’è Elisa, subito dietro Mahmood e Blanco

TV e Spettacolo

Vanno in archivio le prime due serate di Sanremo 2022: sul palco dell’Ariston si sono sentiti tutti i 25 cantanti in gara, quest’anno non più divisi in giovani e big ma in una sezione unica. Come di consueto, è stata stilata anche la classifica dei giornalisti, che ha dato una prima indicazione sui grandi favoriti di questa kermesse musicale.

Sanremo 2022, la classifica della giuria dei giornalisti: come funziona il voto

In attesa del second round con i brani di questo Sanremo, votato dalla giuria demoscopica e dal televoto, alla fine della puntata di mercoledì 2 febbraio 2022 è stata svelata la classifica dei giornalisti.

È composta da 3 diverse sezioni: stampa, tv, radio e web. Ognuna ha un peso complessivo pari a 1/3. Le tre sezioni voteranno in maniera disgiunta per quanto riguarda le prime serate, mentre venerdì sera – la serata dei duetti e delle cover – voteranno come giuria unica. Assieme a loro, giuria demoscopica e televoto, quest’ultimo con un peso del 34% oltre al voto nella serata finale. Dalle varie medie, emergerà il vincitore di Sanremo 2022.

La classifica delle prime due serate di Sanremo 2022

Al termine di una serata incredibilmente rapida e snella, Amadeus ha svelato la classifica parziale dei 13 cantanti che si sono esibiti e quindi quella che tiene conto dei voti già espressi martedì sera sera, quando a trionfare sono stati Mahmood e Blanco, grandi favoriti di questa edizione.

Ecco quindi la classifica complessiva delle prime due serate di Sanremo 2022: