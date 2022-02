Elisa Balsamo, chi è la campionessa di ciclismo a Sanremo 2022: carriera, fidanzato e la passione per il piano

Chi è

Elisa Balsamo ospite al Festival di Sanremo 2022. La campionessa di ciclismo era infatti seduta in prima fila al teatro Ariston. La campionessa di ciclismo ha regalato ad Amadeus la maglia con la quale ha vinto i campionati mondiali.

È iniziata la terza serata del Festival di Sanremo, il giro di boa per la kermesse, in questa serata tutti e 25 i brani in gara saranno ripresentati al pubblico che potrà riascoltarli e votarli. Tanti ospiti e volti attesissimi come quello di Drusilla Foer, personaggio creato da Gianluca Gori che affiancherà Amdeus sul palco dell’Ariston.

Elisa Balsamo: chi è la campionessa di ciclismo

Classe 1998, Elisa Balsamo è nata a Cuneo il 27 febbraio.

Fin da giovanissima ha intrapreso una carriera nel ciclismo esordendo nella categoria Juniores dimostrando anche una poliedricità che le permette di raggiungere il podio sia su strada sia su pista.

Nel 2015 raggiunge il successo con il titolo mondiale dello scratch. Successivamente conquista altri successi sportivi sempre nelle gare a squadre, vince il titolo Elite nell’inseguimento a squadre in quartetto con Simona Frapporti, Tatiana Guderzo e Silvia Valsecchi.

Nel 2016 a Doha diventa campionessa del mondo nella categoria juniores, nel 2020 ha vinto il titolo europeo in linea Under-23 e nel 2021 diventa campionessa del mondo Elite nei mondiali che si sono tenuti nelle Fiandre.

Oggi vive a Sarnico, sul lago d’Iseo.

Elisa Balsamo è fidanzata

Elisa Balsamo è legata a Davide Plebani, anche lui ciclista. I due sono innamoratissimi e in una vecchia intervista lei stessa ha svelato: “Da quando l’ho conosciuto la mia vita è cambiata, ci completiamo in modo perfetto e lui riesce a farmi dare quel qualcosa in più anche quando sono in bicicletta”.

La passione per la musica e il pianoforte

Elisa Balsamo oltre ad essere una sportiva è anche grande appassionata di musica.

Per dieci anni ha studiato il pianoforte.