Giulia Stabile sorprende Sangiovanni dopo aver cantato a Sanremo 2022: il dolce messaggio su Instagram

Al Festival di Sanremo 2022, nella seconda puntata andata in onda ieri sera, ha preso parte un giovane emergente alla sua prima esperienza all’Ariston: Sangiovanni. Il cantante e vincitore di Amici ha presentato al pubblico il brano Farfalle, supportato da casa da numerosi sostenitori. A cominciare dalla fidanzata Giulia Stabile che, in un Instagram Story, ha condiviso un dolce messaggio dopo la sua esibizione.

Giulia Stabile fiera di Sangiovanni: la dedica social

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 si è aperta nel segno di Sangiovanni. Il giovane cantautore, vincitore di Amici di Maria De Filippi nell’edizione dello scorso anno, è stato il primo ad esibirsi nella serata di ieri con il brano portato in gara dal titolo Farfalle.

L’emozione nei suoi occhi era evidente, per un debutto sul palco dell’Ariston che è il sogno di tutti i cantanti. In un’occasione così speciale sono numerosi i fan che hanno voluto fargli sentire il supporto e il sostengo, principalmente per mezzo social. A cominciare dalla fidanzata dell’artista, la giovanissima ballerina Giulia Stabile, conosciuta nella scuola di Amici lo scorso anno e con la quale è volato sino alla vittoria del talent.

Attraverso una Instagram story, pubblicata ieri sera durante l’esibizione di Sangiovanni, la ballerina ha voluto dedicargli un tenero messaggio.

Pubblicando un’istantanea del cantante in primo piano sul palco, la Stabile ha scritto: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente“. E, in aggiunta, ha condiviso parole cariche di orgoglio e gioia: “Il mio bimbo ha spaccato“.

Sangiovanni e Giulia Stabile dopo Amici

Tra le numerose fan di Sangiovanni, Giulia Stabile è sicuramente una delle più speciali.

La coppia si conobbe lo scorso anno nella scuola di Amici. Lui cantante, lei ballerina, entrambi hanno vinto le rispettive categorie raggiungendo la finale e piazzandosi nei primi due posti in classifica.

A trionfare fu però Sangiovanni, con grande gioia della fidanzata che si complimentò e festeggiò con lui al centro del palco.

La loro storia d’amore, nata nel talent show di Canale5, è poi proseguita anche lontano dalle telecamere. Dopo il programma la coppia ha continuato a frequentarsi, condividendo teneri scatti social sui rispettivi profili Instagram e riscaldando di amore e dolcezza il cuore dei loro fan.