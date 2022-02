Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022: Farfalle, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è uno dei giovanissimi cantanti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. Fenomeno musicale del 2021 e campione di ascolti sulle piattaforme digitali a suon di hit come Malibù e Lady, arriva sul nella città dei fiori per esibirsi sulle note della sua Farfalle. L’ennesimo prodotto vincente della scuderia di Maria De Filippi spera proprio di ripercorrere le orme che furono di Marco Carta e di Valerio Scanu e chissà che non riesca a stupire tutti. Il testo di Farfalle, il brano di Sangiovanni in gara alla 72esima edizione del Festival.

Farfalle: il testo completo della canzone di Sangiovanni

Il vincitore dell’ultima sezione Canto di Amici di Maria De Filippi arriva a stretto giro di posta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Sangiovanni propone una canzone in chiave pop che sicuramente piacerà ai suoi giovani fan e che spera possa sorprendere una platea ancora più ampia. Il testo di Farfalle è stato scritto da lui e A. La Cava con S. Tognini e pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?



Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli occhi lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?



Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Sei una boccata d’aria

Sangiovanni: la cover della quarta serata del Festival

Nella quarta serata del Festival di Sanremo il giovane cantante vicentino si presenterà con la cover di A muso duro, intenso brano di Pierangelo Bertoli che canterà in coppia con Fiorella Mannoia. L’apprezzata artista torna a cantare il brano dopo averlo già interpretato nel 2012 quando lo registrò con altri cantanti per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto dell’Emilia.