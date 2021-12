Sanremo, Sangiovanni presenta la canzone: le parole d’amore della fidanzata Giulia Stabile

Gossip

La coppia Giulia Stabile-Sangiovanni sembra più unita che mai, ed ora che il cantante si prepara a partecipare a Sanremo 2022, la ballerina non esista a far sentire il suo supporto ed a chiamare a raccolta i fan della coppia.

Proprio ieri sera, a Sanremo giovani, Sangiovanni ha presentato la sua canzone rendendone pubblico il titolo, “Farfalle”.

Sangiovanni, la relazione con Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti ad Amici, quando si sono trovati a partecipare insieme al programma di Maria De Filippi.

Giovanni Pietro Damian, giovanissimo rapper, ha infatti vinto la categoria cantanti di Amici 20. I due, da subito, sono entrati in fortissima sintonia e da quel momento sono uniti e si sostengono molto nelle rispettive carriere. Ovviamente ciò è accaduto anche questa volta, in occasione della partecipazione del rapper a Sanremo con Farfalle, canzone che fra pochi mesi potremo ascoltare. “Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo. Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo” ha infatti pubblicato la ballerina nelle storie, in quella che è solo una delle tante manifestazioni d’affetto che la ragazza mostra nei confronti del fidanzato.

La storia instagram pubblicata da Giulia Stabile

Sangiovanni, chi è: l’esordio ad Amici

Giovanni Pietro Damian è arrivato al successo prima con Amici 20 e poi con i successi Lady, Gucci Bag, Malibù e Tutta la notte.

A cantare con lui ed a sostenerlo all’inizio della sua carriera è stata Madame, che è anche l’artista che Sangiovanni ha voluto ringraziare.

Giulia Stabile, chi è: la passione per la danza

Giulia Stabile, romana, è entrata nel cast di Amici appena 18enne ma si è subito imposta con il suo talento, arrivando a vincere Amici 20 nella sua categoria.

La sua carriera non è finita lì: ora è ballerina professionista in Amici 21 ed è co-conduttrice di Tu sì qui vales. La ragazza è di origini catalane (sua madre è spagnola) ed ha, fin da piccola, la passione della danza: ha infatti studiato all’accademia Balletto di Roma.