Kill Bill – Volume 1: trama, cast e trailer del famoso film di Quentin Tarantino torna su Italia1 alle 21:20

Giovedì 3 febbraio 2022 va in onda su Italia1 il celebre film di Quentin Tarantino dal titolo di Kill Bill - Volume 1. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola con Uma Thurman.

Giovedì 3 febbraio 2022 torna su Italia1 uno dei film più conosciuti dell’apprezzatissimo Quentin Tarantino, il regista che ha fatto del genere splatter la sua bandiera. La pellicola Kill Bill – Volume 1 va in onda a partire dalle ore 21:20 circa con la storia della Sposa più conosciuta del cinema. Dopo quattro anni di coma il personaggio interpretato dalla brava Uma Thurman si risveglia con un’unica missione: quella di eliminare Bill. L’uomo si è infatti reso protagonista del massacro dei cari della donna proprio durante il suo matrimonio, lasciandola però in vita e mai errore fu più fatale.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Kill Bill – Volume 1: le curiosità ed il cast del film

Kill Bill – Volume 1 è una pellicola del 2003 scritta e diretta da Quentin Tarantino, primo capitolo delle due pellicole del ciclo di Kill Bill. Il seguito del film è Kill Bill: Volume 2 nel 2004 che andrà in onda proprio questa sera e sempre su Italia1 a partire dalle ore 23:20 circa.

Come ricordato dal sito mediaset.it, l’idea alla base di Kill Bill è nata sul set dell’altro capolavoro tarantiniano. Durante le riprese di Pulp Fiction proprio la protagonista Uma Thurman ed il regista condividevano l’amore per i film di arti marziali e il regista desiderava realizzare un kung-fu movie in stile anni ’70.

A testimoniare la curiosità tra i titoli di coda del film spicca infatti il credito: “Basato sul personaggio de La sposa creato da Q & U“, cioè proprio il regista e la protagonista.

Al fianco del caschetti biondo della Thurman completano il cast David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A.

Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop.

Kill Bill – Volume 1: la trama del film

La più temibile assassina della Deadly Viper Assassination Squad è pronta a fare il grande passo e dopo essere rimasta incinta, ha deciso di lasciare la sua crudele vita.

Durante la cerimonia però i suoi peggiori nemici irrompono lasciando dietro di loro una lunghissima scia di sangue. Sono tutti morti tranne lei, che ridotta in coma si ritrova per svegliarsi ben 4 anni dopo, con una sete di vendetta che la porterà alla resa dei conti contro il capo degli assassini: Bill.

