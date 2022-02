Luca Salatino non è convinto della versione di Eleonora: “Cose che nella scorsa esterna mi hai omesso”

Uomini e Donne

Luca Salatino ha cominciato il suo percorso a Uomini e Donne col botto. Subito ha dovuto affrontare delle segnalazioni su Eleonora, la ragazza che ha scelto per la sua prima esterna. Il tronista nutre ancora dei forti dubbi sulla veridicità della corteggiatrice e, nella puntata del 3 febbraio del dating show, è arrivata una nuova segnalazione.

Luca Salatino indaga ancora su Eleonora dopo la segnalazione

Luca Salatino ha dimostrato, nella puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne, che è sensibile, ma non è facile prenderlo in giro. Nello scorso episodio del dating show il tronista aveva chiuso la discussione con Eleonora, appena la corteggiatrice era scoppiata a piangere.

Sembrava fatta e invece subito dopo sono tornati i dubbi. Effettivamente la bella Eleonora sembra proprio non contarla giusta e Luca Salatino l’ha notato: “Cose che nella scorsa esterna mi hai omesso”. La scusa della ragazza è davvero incredibile: “Io mi ricordo ben poco di quelle segnalazioni”.

Dico, ti fanno delle accuse ingiuste, facendoti passare per bugiarda davanti a tutta la nazione. Tu dici, perché le prove non le hai mai portate, che apri un procedimento penale nei loro confronti e poi? Non ti ricordi di cosa parlava la segnalazione?

Ci prendi in giro?

Ma Luca Salatino ha fatto ancora di più, si è fatto consegnare il cellulare dalla corteggiatrice e ha indagato i messaggi con questo ragazzo: “Perché ci sta solo la conversazione di oggi?… Cancelli i messaggi… Un WhatsApp vuoto“. Vabbè, dopo questa, credo che sia tutto chiaro.

Luca Salatino e la nuova segnalazione a Uomini e Donne

Luca Salatino ha controllato il cellulare di Eleonora, gettando nel panico la ragazza: “A me queste cose non piacciono… Non ho nulla da nascondere“.

Una reazione che parla da sola, come sottolineato dal tronista: “Come tu mi reagisci… Non è di una persona tranquilla e serena” .

Malgrado tutto questo, la corteggiatrice si è presentata di nuovo nello studio televisivo e appena si è seduta Maria De Filippi ha sganciato una nuova bomba: “Ne è arrivata un’altra… Non so più che fare”.

La segnalazione, purtroppo, non è andata in onda. Ma Gianni Sperti ha spoilerato qualche dettaglio. La ragazza, che affermava di non avere una vera relazione con il ragazzo protagonista della segnalazione, comparirebbe sul suo citofono e: “Dopo la prima esterna era ancora in questa casa”. Scaldiamo i pop-corn per la prossima puntata.