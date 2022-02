Matteo Salvini positivo al Covid, il leader della Lega non ci sarà al giuramento del Presidente Mattarella

Politica

In queste ore il leader della Lega, Matteo Salvini, è risultato positivo al Covid e non potrà essere presente alla cerimonia di giuramento del Presidente Sergio Mattarella.

In queste ore si attende il giuramento di Sergio Mattarella per il suo nuovo mandato come Presidente della Repubblica e sono attesi anche tutti i politici per il discorso che seguirà la cerimonia. Per l’evento sono stati allestiti dei covid test center nel parcheggio di Montecitorio per effettuare i dovuti controlli prima dell’inizio del consueto rito per l’insediamento al Quirinale. Alcuni politici sono tuttavia risultati positivi e tra questi c’è anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Controlli Covid: Matteo Salvini risulta positivo al virus e sarà assente alla cerimonia

Come anticipato, da questa mattina sono stati allestiti dei test center per effettuare i controlli Covid per tutti coloro che parteciperanno al giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Matteo Salvini è risultato positivo al virus e sarà dunque assente alla cerimonia. A diffondere la notizia è stata L’Ansa, che ha parlato anche di altri casi tra i politici appartenente al Partito Democratico e del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Nell’Aula di Montecitorio saranno dunque assente i politici risultati positivi ai controlli effettuati questa mattina, ben 13 secondo la diretta del TG1 che anticipa la cerimonia, e non potranno presiedere al giuramento e al discorso di Sergio Mattarella.

Nel frattempo lo stesso Matteo Salvini ha condiviso la notizia sui social, rassicurando i propri elettori circa le proprie condizioni di salute.

Sergio Mattarella pronto per la cerimonia di giuramento al Quirinale

Nonostante gli imprevisti degli ultimi minuti, che tuttavia riguardano solo i presenti alla cerimonia, Sergio Mattarella è pronto per il giuramento e l’insediamento come Presidente della Repubblica (il secondo mandato per il politico e giurista). Il programma si apre alle ore 15.30 davanti al Parlamento alla presenza dei delegati regionali, che hanno partecipato alle ultime elezioni.

Il Capo dello Stato fa solitamente il suo ingresso dopo il suono della campana del Palazzo di Montecitorio ed è accompagnato dal segretario generale della Camera, in questo caso Fabrizio Castaldi.

Il presidente dunque giura nell’aula e, successivamente, dal Gianicolo sono sparate 21 salve di artiglieria.

Dopo il giuramento avverrà dunque il discorso alla Nazione, con un messaggio che si prevede durerà circa 20 minuti – che farà seguito al primo intervento fatto subito dopo la rielezione.

Conclusasi la seduta il Presidente della Repubblica sarà accompagnato alla Galleria dove ad attenderlo ci sarà il premier, Mario Draghi, e dopo l’incontro seguiranno gli onori del reparto Corazzieri e l’uscita da Montecitorio (accompagnata dall’Inno Nazionale). Infine Mattarella si recherà all’Altare della Patria per la consueta deposizione della corona al milite ignoto.