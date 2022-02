Monica Vitti: Rai3 omaggia l’attrice dopo la morte. Il film in onda questa sera con Mastroianni e Giannini

TV e Spettacolo

Rai3 omaggia la grande Monica Vitti con uno dei suoi film più iconici. A partire dalle ore 21:20 va in onda il film Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), dove l'attrice fu al fianco di Mastroianni e Giannini. Scopri la trama, il cast e le curuiosità della pellicola.

Ad un giorno dalla scomparsa dell’icona del cinema italiano, Monica Vitti, Rai3 propone uno dei suoi film più apprezzati. In Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) il pubblico potrà apprezzare la celebre interpretazione di Monica Vitti nelle dinamiche tragicomiche di una relazione a tre con un superlativo Marcello Mastroianni, che con questa pellicola conquistò il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes del 1970, ed un convincente Giancarlo Giannini. Le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Rai3 giovedì 3 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca): le curiosità della pellicola

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) è un film del 1970 diretto da Ettore Scola, uno dei migliori registi della storia del nostro cinema che in carriera è stato capace di firmare capolavori apprezzati ancora oggi come i film C’eravamo tanto amati (1974), Brutti, sporchi e cattivi (1976), Una giornata particolare (1977), La terrazza (1980) e La famiglia (1987).

Il film fu presentato in concorso al 23º Festival di Cannes e valse a Marcello Mastroianni il premio per la migliore interpretazione maschile nei panni di muratore romano, che si contende l’amore della protagonista interpretata da Monica Vitti, l’immensa attrice venuta a mancare proprio ieri.

Al loro fianco anche l’apprezzata interpretazione di Giancarlo Giannini.

Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca): la trama del film

Il film è raccontato attraverso gli eventi ricostruiti sulla base delle testimonianze addotte a un processo del quale conosciamo la causa solo alla fine.

Protagonisti della storia sono Oreste Nardi, muratore romano comunista convinto che ad una Festa de l’Unità incontra e s’innamora, corrisposto, di Adelaide Ciafrocchi, una bella fioraia di Roma.

Tra i due la passione scoppia a discapito della moglie dell’uomo, molto più grande di lui, che in una colluttazione con Adelaide la manda all’ospedale. Rimessasi in sesto conosce Nello Serafini tramite il suo amato, con il pizzaiolo toscano che ben presto s’innamora, corrisposto anche lui, della bella fioraia. Il film si sviluppa sul racconto del loro strano rapporto a tre che genera gelosie e la causa del processo.