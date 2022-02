Noemi al Festival di Sanremo 2022: “Con Ti amo non lo so dire mostro il mio cambiamento”

TV e Spettacolo

Noemi, la cantante in gara a Sanremo 2022, si racconta in occasione della conferenza stampa per parlare della sua partecipazione al Festival e il suo brano "Ti amo non lo so dire"

Noemi è in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti amo non lo so dire”. L’artista ha calcato anche lo scorso anno il palco del Teatro Ariston in gara con “Glicine”. Proprio questo singolo infatti segnò il cambiamento di Noemi portandola a recuperare la consapevolezza con se stessa. Con la gara di quest’anno quindi si aggiunge il tassello di un puzzle in continua evoluzione e in conferenza stampa ha parlato proprio di questo.

Noemi e il Festival di Sanremo, la conferenza della cantante

“Ti amo non lo so dire” parla di come gli altri riescono a interagire con una persona che sta attraversando un cambiamento importante nella sua vita.

Passata l’estate con “Makumba” e un anno strepitoso, ecco iniziare il nuovo capitolo del suo percorso di ricerca interiore iniziato con “Guardare giù”. Il brano porta le firme di Mahmood (in gara con Blanco proprio quest’anno), Alessandro La Cava. e Dario Faini ed è prodotto da Dorado Inc. Il testo racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze.

“La vita è una continua contrapposizione – ha detto in conferenza stampa – Da una parte la forza del desiderio di superare le nostre paure per realizzare i nostri sogni.

Dall’altra le fragilità che scopriamo e affrontiamo nel percorso di cambiamento, la sofferenza che può derivare dalle parole dette o non dette“. Continua poi: “Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità. Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla”.

Sanremo 2022, la cover di Aretha Franklin scelta da Noemi

In occasione della serata cover prevista per venerdì 4 febbraio, Noemi porterà sul palco del Teatro Ariston il brano (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin.

Il perchè di questa cover è la stessa artista a raccontarlo: “Ho scelto di eseguire questa meraviglia scritta da Carole King e Gerry Goffin, come omaggio alle grandi donne della musica Non vedo l’ora di eseguirlo con l’orchestra venerdì sera“.

E ancora aggiunge: “Aretha è stata la voce per la sua comunità, è stata il megafono delle donne afroamericane. Canterò per tutte le donne ma non solo.

Questo omaggio vuole essere un inno trasversale“.

Noemi svela il suo personale podiio di Sanremo 2022

Noemi, diretta e senza filtri, oltre che risplendere sul palco del Teatro Ariston. ha svelato anche per chi fa il tifo in questa edizione del Festival di Sanremo. Per chi fa il tifo? “Oltre a Blanco e Mahmood, quest’ultimo mio autore e caro amico, faccio il tifo sfegatato per Elisa e Achille Lauro” ha detto. E ancora aggiunge in merito alla presenza del pubblico all’interno del Teatro Ariston: “Lo scorso anno la platea davanti a me era composta da palloncini posizionati da Fiorello, oggi quella sala sta rifiorendo.

Vedere la gente per strada che chiede foto e autografi mi riempie di gioia, non sono più abituata!”.