Uomini e Donne anticipazioni 3 febbraio: in onda un nuovo sfogo di Gemma Galgani? La lite con Tina Cipollari

Gemma Galgani non sta vivendo un periodo fortunato a Uomini e Donne. La Dama torinese ha iniziato il 2022 con una pesante segnalazione su Leonardo Bozzetti, che l’ha convinta a chiudere subito la relazione con il Cavaliere. In seguito, Gemma Galgani si è invaghita della new entry Massimiliano, ma anche con questo Cavaliere nulla è andato per il verso giusto.

Massimiliano ha deciso di frequentare Nadia chiarendo alla Dama torinese di non provare nessun interesse per lei. Anche Franco, un altro Cavaliere che aveva adocchiato Gemma Galgani, non ha voluto cominciare una conoscenza con la protagonista del trono over.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 3 febbraio, Gemma Galgani potrebbe lamentarsi della sua situazione amorosa e degli attacchi di Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni 3 febbraio: la sfortuna di Gemma Galgani

Gemma Galgani, da sempre, addebita parte delle sue sventure amorose a Tina Cipollari. Nella puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne, potrebbe andare in onda uno dei suoi caratteristici sfoghi. Gemma Galgani potrebbe esprimere tutta la sua delusione per i rifiuti collezionati nell’ultimo periodo.

La Dama torinese è convinta che Tina Cipollari, con le sue feroci critiche, faccia allontanare i suoi corteggiatori e potrebbe ripetere questo concetto nel suo sfogo post-puntata.

La lite con Tina Cipollari è, quindi, assicurata.

Uomini e Donne anticipazioni 3 febbraio: Ida Platano e Alessandro

Ida Platano sta provando a costruire un nuovo rapporto, dopo la delusione subita da Diego Tavani.

La famosa Dama di Uomini e Donne ha cominciato una frequentazione con Andrea. Il Cavaliere, però, non ha entusiasmato Ida Platano, che ha avuto anche un crollo emotivo.

Ida Platano ha ricordato la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri e ha rivelato di aver paura di non riuscire più a innamorarsi più così.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, comunque, per la Dama è arrivato un nuovo Cavaliere: Alessandro.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 3 febbraio, il pubblico televisivo potrebbe scoprire com’è andata l’uscita tra Ida Platano e Alessandro.