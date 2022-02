Alessandro Basciano fa delle rivelazioni hot, cos’è successo sotto le coperte con Sophie Codegoni?: il video

Grande Fratello

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno intrecciato un rapporto sentimentale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. I due ragazzi hanno dichiarato di provare dei sentimenti uno per l’altra, ma, malgrado ciò, continuano a essere protagonisti di liti feroci.

Anche nelle ultime ore, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto un momento di sconforto.

Alessandro Basciano ha anche svelato dei dettagli scottanti del suo rapporto con Sophie Codegoni a Delia Duran.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: sesso al GF Vip6?

La relazione stretta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni va avanti, ormai, da un po’ di tempo.

I due ragazzi, malgrado le forti litigate, sono riusciti sempre a trovare le motivazioni giuste per riprovarci.

Delia Duran ha fatto una domanda impertinente ad Alessandro Basciano, proprio sul suo rapporto con Sophie Codegoni: “Ma avete fatto tutto?“. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annuito e la modella lo ha incalzato con una nuova curiosità: “Ma davvero? Aiuto, ma come avete fatto?“.

Alessandro Basciano si è aperto a delle rivelazioni scottanti: “Non è che fai chissà che… I movimenti, non è facile, difficile… Lo fai giusto per disperazione“.

Il concorrente ha dichiarato di aver notato delle affinità dal lato intimo con Sophie Codegoni: “No, infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo… Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un caz**“.

La lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al GF Vip6

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, malgrado il rapporto sentimentale che li lega, devono affrontare delle continue liti. L’ultima è nata da una riflessione del concorrente del Grande Fratello Vip6. Il ragazzo è convinto che lui e Sophie Codegoni passino poco tempo insieme, senza gli altri coinquilini: “Grave dopo un mese e mezzo… Dedicarsi del tempo, non sotto le coperte, ma anche in modo molto tranquillo e rilassato… Tu non prendi iniziative con me… Non si dà nulla per scontato nella vita“.

Sophie Codegoni non ha apprezzato la considerazione del fidanzato: “Questo rapporto non ti piace… Tu ti sei innamorato del nulla cosmico, ti sei innamorato di chissà che cosa, visto che questo rapporto non va bene“.

La discussione è continuata nel letto, con l’ex tronista che ha mostrato la sua gelosia nei confronti di Alessandro Basciano: “L’unica cosa che sai fare… Farti notare, sedurre”.

La risposta dell’ex corteggiatore è stata molto diretta: “Come facevi tu quando sono arrivato io, poverina“. Tanto da convincere Sophie Codegoni ad abbandonare il letto: “Con questa te ne puoi andare proprio… Con uno che ha questa considerazione di me, non ci dormo“.