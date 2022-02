Ascolti Festival di Sanremo terza serata: un altro trionfo per lo spettacolo di Amadeus. I dati

Programmi TV

Amadeus non si ferma più e mette in fila il terzo risultato soddisfacente in termini di ascolti con la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il commento alla terza serata ed i dati auditel.

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 continua sull’onda degli ascolti straordinari che già avevano si erano registrati per i primi due appuntamenti. Amadeus si conferma una macchina da guerra in grado di migliorarsi sempre e di superare se stesso con vette mai toccate prima, grazie anche al giusto mix fornito dall’apprezzatissima e sorprendente Drusilla Foer, dal ricordo sentito e dalle riflessioni di Roberto Saviano e dalle spumeggianti canzoni portate sul palco da un irrefrenabile Cesare Cremonini. La serata di ieri ha infatti migliorato di ben 10 punti percentuali il dato della terza serata dello scorso anno, facendo segnare dei dati pari a 9.360.000 spettatori ed uno share medio del 54,1%.

Il conduttore della 72esima edizione del Festival sta mettendo in scena uno spettacolo che in quanto ad ascolti pare imbattibile. Serata dopo serata comicità, riflessioni, canzoni e super ospiti si stanno alternando in un ritmo vorticoso che sta facendo felice tutti gli spettatori, e anche gli amanti della polemica sanremese, con scelte che a volte prestano il fianco alle critiche.

La terza serata messa in scena ieri non è stata da meno rispetto alle prime due ed Amadeus ha curato tutti i dettagli di uno spettacolo nello spettacolo che doveva garantire il ritmo della gara e gli interventi degli ospiti sul palco.

La più convincente è stata Drusilla Foer, una gigante del palcoscenico che con simpatia ha messo spesso sotto torchio il conduttore e non si è tirata indietro quando doveva graffiare e mangiarsi quel palco per far passare il suo intenso messaggio.

Ma non sono state da meno la toccante incursione di Roberto Saviano che ha accarezzato il cuore e la memoria di noi italiani a 30 anni da una delle più grandi ferite di questo Paese.

Per non parlare di Cesare Cremonini che si è preso le redini del palco come pochi sanno fare in Italia, mostrando come si fa anche a qualche artista in gara, e conquistando il pubblico da casa e quello in sala con un medley dei suoi più grandi successi.

I dati degli ascolti: sono stati 9 milioni gli italiani connessi

Sono stati questi gli ingredienti di uno spettacolo capace di far segnare ben 9 milioni e 360mila ascoltatori connessi da casa, per uno share del 54,1% di share. Un dato impressionante se si pensa che lo scorso hanno la media era addirittura inferiore di 10 punti percentuali. Complimenti ad Amadeus nella speranza di vedere una quater serata altrettanto accattivante.