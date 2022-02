Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo, chi è il marito Carlo Di Francesco e cosa fa: carriera e vita privata

TV e Spettacolo

Questa sera, Fiorella Mannoia è al Festival di Sanremo con Sangiovanni. La cantante duetta con il giovane artista in gara per le 72esima edizione della kermesse canora sulle note di A muso duro. Curiosamente, la Mannoia sale sull’Ariston per cantare con un ex concorrente di Amici, programma per il quale in passato ha lavorato anche suo marito, Carlo Di Francesco.

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia: chi è e cosa fa

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia. La coppia si è sposata lo scorso 22 febbraio, dopo un lunghissimo periodo di fidanzamento. A unire la coppia vi è anche la comune passione per la musica.

Originario della provincia dell’Aquila, Carlo di Francesco è nato nel 1980, oggi ha 41 anni ed è più giovane di Fiorella di 27 anni. La sua passione per la musica sarebbe stata ereditata dal padre. Quando aveva 13 anni, ha iniziato a suonare la chitarra. Da quando aveva 18 anni e fino al 2010 ha vissuto a Cuba, dove avrebbe studiato all’Istituto Superiore d’Arte.

Carlo è un musicista e arrangiatore, ma lavora anche come produttore musicale. Negli anni ha preso parte a importanti tournée musicali di Ornella Vanoni, Loredana Berté, Alex Baroni e Edoardo Bennato.

Carlo Di Francesco e il matrimonio con Fiorella Mannoia

A febbraio 2021, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia hanno deciso di convolare a nozze. La coppia sembrerebbe aver fatto tutto in gran segreto, rendendo nota la notizia del lieto evento solamente a cose fatte, con un post pubblicato su Instagram.

“Dopo 15 anni...Ebbene…Sì” ha scritto Fiorella Mannoia su Instagram condividendo l’annuncio delle loro nozze con i fan. “Ci siamo detti: ‘Perché no?‘” aveva poi commentato ai microfoni del Corriere della Sera.

“L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi” aveva dichiarato ancora, parlando dei dettagli della loro cerimonia.

“Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere” aveva aggiunto ironicamente.