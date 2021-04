Fiorella Mannoia ha stupito i fan con un matrimonio a sorpresa in piena pandemia. Lo scorso febbraio la cantante ha infatti sposato il fidanzato Carlo Di Francesco, annunciando il lieto evento solamente dopo aver pronunciato il “fatidico sì”. Ora la donna spiega le motivazioni di questa particolare scelta.

Fiorella Mannoia: post a sorpresa per i fan della coppia

Lo scorso febbraio, Fiorella Mannoia ha pubblicato una fotografia su Instagram in compagnia del fidanzato Carlo Di Francesco. A differenza della altre foto di coppia già condivise via social però, lo scatto ha destato particolare interesse perché tramite esso i due cantanti hanno annunciato di essersi sposati.

“Dopo 15 anni…Ebbene…Sì” commentava felice la Mannoia rendendo pubblica la notizia e confermando i gossip che da tempo si rincorrevano sulla loro unione.

La cantante e l’ex docente di Amici erano ormai fidanzati da molto tempo e hanno deciso di ufficializzare la loro unione adeguandosi alle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria.

Fiorella Mannoia confessa il motivo del matrimonio top secret

In una recente intervista al Corriere della Sera, Fiorella Mannoia ha raccontato qualche dettaglio in più sulla scelta di convolare a nozze in un periodo così particolare.

“Dopo 15 anni ci siamo detti: ‘perché no?’” ha ammesso la cantante con semplicità. L’artista ha poi continuato, spiegando che oltre al desiderio di celebrare finalmente il loro amore ci sarebbe stata una motivazione particolare.

“L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi” ha dichiarato rendendo noti i particolari di una cerimonia decisamente esclusiva.

“Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere” ha ancora aggiunto, raccontando uno dei momenti più divertenti del lieto evento.

La vita dopo le nozze

Il matrimonio fra Mannoia e Di Francesco è giunto dopo molti anni di fidanzamento e la cantante ha spiegato che in seguito alla cerimonia non è cambiato praticamente nulla fra di loro. “Solo la fede” ha spiegato, citando un elemento di novità nella loro quotidianità e mostrando l’anello nella mano sinistra.

“Quando discutiamo posso minacciarlo: ‘guarda che divorzio’” ha aggiunto scherzando la cantante dalla riccia chioma rossa.

La confessione: “Sento la mancanza della vita normale”

Ora che il matrimonio è stato celebrato, Fiorella Mannoia guarda al futuro e riflettendo su ciò che più le manca, spera di poter tornare presto alla vita di prima.

“Sento la mancanza della vita normale. Prendere il cappuccino al bar, invitare amici a cena…” ha spiegato citando attività un tempo all’ordine del giorno e oggi irrealizzabili.

“Quello che mi manca di più, ma so che per quello dovrò aspettare di più, è il contatto fisico con il pubblico” ha aggiunto pensando al suo lavoro di cantante. “A fine concerto scendo in platea e la gente mi bacia, mi tira da una parte. Mi piace quel calore fisico, non ne posso più di salutare la gente col gomito” ha concluso un po’ amaramente, ricordando gli eventi passati.

