A 66 anni, Fiorella Mannoia ha deciso di convolare a nozze con il fidanzato storico, Carlo Di Francesco.

La coppia, che sta insieme da 15 anni, vive in un clima di serrata riservatezza, ma adesso sarebbe arrivata la notizia dei preparativi per un matrimonio intimo e romantico.

Fiorella Mannoia: chi è il fidanzato Carlo

Carlo Di Francesco è un musicista e produttore musicale di 41 anni: da 15 divide la sua vita con la cantante Fiorella Mannoia, di 26 anni più grande. La certezza di un matrimonio in vista sarebbe stata confermata da più fonti dopo che un noto settimanale di gossip ha fatto sapere di aver visto le pubblicazioni in comune.

Sul profilo social della Mannoia non appaiono immagini del compagno, se non in rarissime occasioni e anche nelle interviste parla di lui solo raramente. A Io Donna, tempo fa, la cantante aveva raccontato che la chiave della loro relazione era la complementarità e la diversità: “Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui. Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione “anomala” duri da 15 anni”.

Fiorella Mannoia: “La porta era aperta”

La Mannoia e Di Francesco, a quanto racconta la cantante, hanno sempre rispettato molto le libertà individuali, e ciò per molto tempo avrebbe anche influito sulla decisione di non posarsi: “Ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”.

I due lavorano anche insieme: Di Francesco è infatti produttore e professore ad Amici, programma in cui lavora anche la Mannoia.

