Highsnob e Hu a Sanremo: “Siamo due anime connesse dalla musica”. Emozione per la cover scelta per la quarta serata

Highsnob e Hu sono in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Abbi cura di te. Nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, i due sono talenti della nuova generazione musicale. Highsnob e Hu sono accomunati dall’essere entrambi due artisti capaci di unire il pop e il rap con l’elettronica, e di affiancarli a una voce particolare, a un forte carisma e alla cura dei testi.

Highsnob e Hu, la genesi sul brano e la collaborazione

I due artisti sulla loro unione artistica dichiarano: “Condividiamo la grande passione per la musica, il vero motore nonché l’energia positiva che smuove le nostre anime, ci lega poi una verità spassionata e profonda.

Non abbiamo mai avuto il minimo dubbio sul nostro incontro e siamo a supporto morale uno dell’altro“.

Oltre a Highsnob e Hu, Abbi cura di te si avvale della preziosa collaborazione di Andrea Moroni (Andry the Hitmaker), Francesco Alessandro Musumeci (Aaron Loud) e di Fabio de Marco, che sono riusciti a dare al pezzo quella sonorità contemporanea e avvolgente unica ed inconfondibile, in grado di entrare nelle orecchie sin dai primi ascolti, toccando le corde più profonde dell’anima. “È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sé, ma della consapevolezza che ne deriva, con l’augurio di bene universale“, raccontano Highsnob e Hu.

Abbi cura di te, il significato della canzone presentata a Sanremo

Il brano Abbi cura di te ci induce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione. Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte.

Nonostante il lutto e la sofferenza per la chiusura di una storia siano innegabili, nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà.

Highsnob e Hu, la cover a Sanremo 2022

La cover che Highsnob e Hu portano sul palco del Teatro Ariston è Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Al loro fianco arriverà Mr Rain e il brano sarà diretto dal Maestro Enrico Pirozzi. “Siamo molto emozionati nell’omaggiare un grande della musica italiana” raccontano Highsnob e Hu, “C’è molta intesa tra noi, interagiremo parecchio sul palco“.