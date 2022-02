Iva Zanicchi e l’amicizia con Milva, perché a Sanremo2022 l’omaggio sincero ad un’amica dalla fama internazionale

Gossip

Iva Zanicchi torna a Sanremo, quest’anno in gara per la 11esima volta. Per la quarta serata, serata delle cover, la Zanicchi ha scelto di interpretare il brano “Canzone” di Don Backy nella versione della grande Milva. Iva ha anche deciso di non invitare nessuno a cantare con lei sul palco.

Ha ammesso che vari nomi le erano stati proposti, tra i quali cantanti giovani e di successo che apprezza molto. La cantante ha deciso però di andare controcorrente e fare da sola questo omaggio alla sua amata Milva. Le due sono sempre state legate da una forte amicizia e da una solida stima reciproca. La complicità tra le due era evidente soprattutto quando condividevano il palco.

Iva Zanicchi omaggia l’amicizia con Milva a Sanremo 2022

Iva Zanicchi è tra i 25 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, in occasione della quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti, l’Aquila di Ligonchio ha deciso di omaggiare la grande artista e la loro grandissima amicizia cantando Canzone di Milva.

Iva Zanicchi ricorda la sua amica Milva: artista internazionale

A seguito della dipartita di Milva, il 23 Aprile 2021, Iva si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Con dolore e risentimento la Zanicchi ha sottolineato come a seguito dell’incombere della malattia di Milva questa sia stata dimenticata.

Pochi i riconoscimenti fatti negli ultimi anni alla grande artista che ne avrebbe meritati sicuramente molti di più. L’ultimo a Sanremo 2018 per la sua splendida carriera.

Come Iva Zanicchi ha più volte sottolineato, ha poco senso omaggiare qualcuno quando ormai non c’è più, soprattutto se si tratta di un’artista, come nel caso di Milva, importante a livello internazionale. La Zanicchi ha frequentemente ricordato in diverse interviste che Milva ha lavorato con personaggi come Giorgio Strehler diventando una delle maggiori attrici Brechtiane.

La madre di Iva ed il suo debole per Milva, l’ultimo saluto tra le due amiche emiliane

Iva Zanicchi condivide spesso un ricordo molto tenero della sua mamma e di Milva.

A detta sua, la talentuosa cantante dalla folta chioma rossa, aveva rapito il cuore di sua madre che ne elogiava sempre la voce, il fisico, la presenza scenica. Quando però Iva le chiedeva di esprimersi sinceramente e confessare il suo amore per Milva, la madre le rispondeva che assolutamente il primo posto era quello di sua figlia. Nonostante la mamma le ripetesse sempre questa dolce bugia, le due si ritrovavano spesso insieme davanti alla televisione per vedere Milva cantare.

L’ultimo saluto che Iva e Milva si sono scambiate è stato quando la prima aveva contratto l’infezione da Covid e la seconda le era stata accanto con dei dolci messaggi e pensieri. Infine un’ultima telefonata.